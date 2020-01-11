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Попов розпочне збори з запізненням – у захисника Динамо проблеми зі здоров’ям

14:32 830 Читать на русском
Попов розпочне збори з запізненням – у захисника Динамо проблеми зі здоров’ям
Денис Попов / Фото з відкритих джерел

Динамо розпочне турецький збір у неповному складі.

Захисник київського Динамо Денис Попов пропустить початок збору своєї команди, який заплановано провести у Туреччині, повідомляє Футбол NEWS.

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20-річний чемпіон світу має певні проблеми зі здоров’ям, тому команда розпочне підготовку до другої частини сезону без нього. Однак у клубі сподіваються, що футболіст приєднається до одноклубників вже по ходу збору.

Нагадаємо, Попов дебютував за першу команду Динамо у квітні 2019 року. В поточному сезоні 20-річний футболіст зіграв за "біло-синіх" у 10 матчах та забив 2 голи.

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