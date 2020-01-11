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Ібрагімовіч забив дебютний гол після повернення в Мілан

17:30 5899 Читать на русском
Ібрагімовіч забив дебютний гол після повернення в Мілан
Златан Ібрагімовіч / фото із соцмереж

Шведський нападник Мілана Златан Ібрагімовіч відзначився голом у матчі 19-го туру Серії А проти Кальярі.

 
Рафаель Леау 46’
Златан Ібрагімовіч 65’
46’ Рафаель Леау
65’ Златан Ібрагімовіч

Ібрагімовіч вперше після повернення вийшов у стартовому складі "россонері" і відзначив цю подію забитим голом.

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Швед записав своє прізвище у протокол на 64-й хвилині. Ібра скинув пас на Ернандеса і відразу відкрився під передачу Тео, після чого в один дотик вразив ворота суперника. Цей гол став останнім у матчі – Мілан переміг Кальярі з рахунком 2:0.

Нагадаємо, у минулому турі Серії А швед провів свій перший матч за Мілан – він вийшов на заміну і зіграв 36 хвилин проти Сампдорії (0:0), але не зміг відзначитися голом.

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Італія Головне Відеоновини Кальярі - Мілан Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан
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