Лунін виграв серію пенальті для Вальядоліда та став героєм – сейви українця вивели команду в 1/16 Кубка Іспанії

Вальядолід у серії пенальті переграв Марбелью та вийшов в 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Андрій Лунін відіграв весь поєдинок. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/32 фіналу

Марбелья – Вальядолід – 1:1 (по пен. – 1:4)

Голи: Пауло Вітор, 39 – Унал, 86

Матч Марбелья – Вальядолід стартував о 22:00 за київським часом. Для Андрія Луніна, який розпочав гру з перших хвилин, це був другий поєдинок у футболці Вальядоліда. Другий і, ймовірно, останній, адже Реал близький до розірвання орендної угоди через малу кількість ігрової практики у голкіпера збірної України. На трибунах стадіону за грою уважно спостерігав легендарний Роналдо – президент Вальядоліда.

Поєдинок розпочався з атак господарів, а Лунін був одним найкращих на полі за підсумками перших 30-ти хвилин гри. Вже у стартові хвилини воротар збірної України здійснив 2 сейви, один з яких після удару зі штрафного вийшов доволі красивим – Лунін у стрибку витягнув м'яч з верхнього кута.

Після цього Вальядолід вирівняв гру, але все ж пропустив під завісу першого тайму. На 39-й хвилині півзахисник Марбельї Пауло Вітор красивим ударом вразив ворота Луніна – українець явно не очікував такого пострілу, пропустивши перший гол у футболці Вальядоліда. Безумовно, м'яч сильно летів під поперечину, але майже по центру воріт, тому Андрій міг зіграти і краще. Тим більше, до воріт було метрів 25. Перший тайм у підсумку завершився з мінімальною перевагою Марбельї на табло.

Que bien Lunin, chico pic.twitter.com/lbUI5K99O0 — Nacho Pérez (@nachoPS87) January 11, 2020

У другому таймі Вальядолід спробував відновити рівновагу. Гості куди більше володіли м'ячем, завдали майже два десятки ударів, але представник Терсери тримався майже до фінального свистка. Лише на 87-й хвилині Енес Унал зумів відновити рівновагу та перевести гру в екстра-тайм.

Протягом додаткових 30-ти хвилин команди не зуміли вразити ворота одна одної, тому володаря путівки у 1/16 фіналу вирішила серія післяматчевих пенальті. Лунін потягнув вже перший удар, залишившись по центру воріт та забравши м'яч після "панєнки". Другий удар – і знову Лунін тягне м'яч, тепер вже з нижнього кута! Наступні удари були результативними. 4:1 – Вальядолід йде далі.

За підсумками 120-ти хвилин Лунін став найкращим у складі Вальядоліда з оцінкою 8,4 від Sofa Score – найвищий бал у команді. Український голкіпер здійснив 5 сейвів без урахування серії пенальті, 53 рази отримував м'яч та віддав 26 передач з точністю 66%.

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