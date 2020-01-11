Артем Фаворов відзначився голом у дебютному матчі за Академію Пушкаша

Угорська команда провела товариський матч проти Люцерна на тренувальних зборах у Марбельї.

Товариський матч

Академія Пушкаша – Люцерн – 1:1

Голи: Артем Фаворов, 15 – Елеке, 36.

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Український атакувальний хавбек вийшов у стартовому складі своєї нової команди на товариську гру проти представника чемпіонату Швейцарії. Для Фаворова цей матч став дебютним у складі Академії Пушкаша. На 15 хвилині екс-гравець Десни відкрив рахунок у матчі. Ще до кінця першого тайму Люцерн зміг відігратися – гол в активі нігерійського нападника Блессінга Елеке. Після перерви команди голів не забили.

Зазначимо, що перший офіційний матч після зимової паузи Академія Пушкаша проведе 25 січня проти Капошвара у рамках 17 туру чемпіонату Угорщини.

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