Інтер втримав нічию з Аталантою й очолив турнірну таблицю Серії А – Маліновський за тайм віддав асист і заробив пенальті

Завершальний матч суботньої програми 19-го туру чемпіонату Італії потішив веселою нічиєю між Інтером та Аталантою.

Інтер в разі перемоги над Аталантою одноосібно очолив би турнірну таблицю Серії А як мінімум на добу – бергамаски ж в разі власного успіху увірвалися б в зону Ліги чемпіонів. Втім, на подібні матчі додаткової мотивації не потрібно. На жаль, Руслану Маліновському у другому турі поспіль не знайшлося місця у старті.

Інтер – Аталанта – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Можливо, саме тому підопічні Гасперіні провалили початок зустрічі. Гості могли пропустити вже на 20-й секунді після того, як Лукаку отримав скидку від Сенсі, протаранив трьох захисників на лінії штрафного й пробив у правий нижній кут – стійка врятувала Аталанту! Не забивши сам, Ромелу через чотири хвилини допоміг відзначитись Мартінесу: Лаутаро обігрався з бельгійцем та вийшов віч-на-віч з Голліні завдяки грубій помилці Толоя (він махнув повз м'яч), після чого запустив "круглого" під ногою голкіпера. 1:0!

Інтер – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А – як це було

Міланці провели ще кілька непоганих проривів до карного майданчика без логічного завершення, але бергамаски доволі швидко оговталися. Так, вже на 11-й хвилині Пашаліч отримав пас п'яткою від Ілічіча й шведою вистрілив метрів з 20-ти повз правий кут, а на 15-й головою після скидки від Толоя з лінію воротарського пробивав Сапата – Хандановіч спіймав м'яч. На 18-й Дуван знову виграв другий поверх і знову відправив м'яч в руки голкіперу Інтера. Дальній удар Гомеса на 20-й також не був для Саміра складним, але в цілому до кінця першої половини першого тайму Аталанта явно домінувала.

Втім, на 22-й хвилині бергамаски ледь не пропустили вдруге: Мартінес увірвався на правий край штрафного та перекинув Голліні з гострого кута – Паломіно виніс м'яч з лінії! Цей момент ознаменував вирівнювання гри, яка вибухнула вже на останній третині тайму.

Так, на 32-й хвилині з дистанції неточно стріляв Сенсі, а на 34-й Годін наважився на постріл метрів з 25-ти – поруч зі стійкою! Аталанта відповіда непоганим ударом Гомеса після скидки від Сапати (зависоко), а на 40-й ледь не зрівняла рахунок: Толої головою замкнув подачу з кутового – Хандановіч парирував перед собою, а потім взяв добивання Пашаліча з метру! При цьому Толоя тримав за ногу Лаутаро, однак арбітри проігнорували фол.

Еріксен узгодив довготривалий контракт з Інтером

Зрештою, до свистка на перерву "Богиня" так і не відігралася. Всі надії гості покладали на другий тайм, який одразу розпочався з в'язкої позиційної боротьби без особливо небезпечних моментів – на старті був лише удар Толоя з меж штрафного значно вище воріт. Гасперіні не витримав, на 54-й хвилині знявши з гри Сапату й кинувши у бій Маліновського – і той ледь не відзначився голом вже на 55-й! Гомес проривався з лівого флангу в центр до лінії карного майданчика й втратив м'яч, але тут же у дотик метрів з 22-х вистрілив Руслан – стійка врятувала Інтер!

В середині другого тайму Інтер відверто почав сушити гру, віддавши ініціативу Аталанті. Бергамаскам це особливо не допомагало, хоча Гасперіні додав до атаки ще й Муріеля. Все, що мали гості у цей період – це неточне замикання Паломіно та удар Госенса на трибуни з лівого краю карного майданчика. На 74-й хвилині до м'яча вдруге приклався Маліновський, але його постріл метрів з 25-ти пролетів над поперечиною.

Здавалося, що перевага "Богині" нічого їй не дасть, але на 75-й хвилині несподівано стався гол: Ілічіч обігрався з Хатебуром на правому фланзі й пробив з краю штрафного, м'яч зрикошетив, а Маліновський головою переправив його дальню стійку – звідти й завдав удару Госенс. 1:1!

Маліновський взяв участь у зустрічі з уболівальниками

Ендшпіль зустрічі вийшов по-справжньому шаленим. Так, на 85-й хвилині Гомес отримав передачу на ліву половину карного майданчика й потужно вистрілив у дальній кут – Інтер врятувала поперечина, але перед цим лайнсмен показав офсайд. На 85-й Маліновський ледь не став антигероєм, дозволивши Брозовічу пробити з-під себе – Голліні врятував, а Руслан пішов у атаку й за дві хвилини заробив пенальті!

Здавалося, що це буде гол, однак Хандановіч парирував удар Муріеля з "позначки", після чого вже Інтер ледь не вирвав перемогу: Валеро увірвався на лівий край штрафного й вистрілив у правий нижній кут – поруч зі стійкою! Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Жиру узгодив контракт з Інтером, – Ді Марціо

Інтер набрав 46 очок, одноосібно очоливши турнірну таблицю мінімум на добу. Ювентус відстає на один пункт, а Аталанта, набравши 35 залікових балів, наздогнала Рому – у обох клубів рівність за очками, але римляни йдуть вище за додатковими показниками.

"Маліновський як приклад і наша сила", – Руслан оцінками своєї гри в Аталанті показує шлях до успіху українцям