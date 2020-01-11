Нова група динамівців вийшла з відпустки – Жерсон і Русин в обоймі

Легіонери Динамо повернулись з відпустки та пройшли традиційний медогляд.

Гравці київського Динамо продовжують готуватися до зборів після відпустки. Вчора, 10 січня, медогляд пройшла перша – українська – частина київських футболістів, а сьогодні прийшов час для легіонерів та тих, хто не зміг пройти процедуру вчора, повідомляє офіційний сайт клубу.

Динамівці вийшли з відпустки і пройшли медогляд перед першим збором

Серед інших, профільні лікарі оглянули: Георгія Бущана, Владислава Кучерука, Томаша Кендзьору, Тамаша Кадара, Йосіпа Піварича, Олександра Сироту, Костянтина Вівчаренка, Іллю Забарного, Беньяміна Вербіча, Карлоса Де Пену, Міккеля Дуелунда, Мохаммеда Кадірі, Франа Соля, Жерсона Родрігеса, Назарія Русина та Ібрагіма Каргбо.

Ввечері команда проведе тренування на базі в Конча-Заспі, а вже 15 січня відправиться на перший збір до Туреччини.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?