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Ігнатенко повернеться в Шахтар, – спортивний директор Ференцвароша

11:11 39 Читать на русском
Ігнатенко повернеться в Шахтар, – спортивний директор Ференцвароша
Ференцварош / ФК Ференцварош

Функціонер угорського клубу підтвердив відхід з команди українського легіонера Данила Ігнатенка.

"Було прийнято рішення, що Ігнатенко не входить в основний склад. Він включений в список гравців, які продовжать кар’єру в іншому місці", – цитує слова спортивного директора Ференцвароша Тамаша Хайнала видання m4sport.hu.

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Нагадаємо, 22-річний український півзахисник виступає за угорський клуб на правах оренди, а його контракт належить Шахтарю. Термін орендної угоди розрахований до кінця поточного сезону. Раніше український легіонер не потрапив у список гравців, які вирушили на перший зимовий тренувальний збір угорського клубу.

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Теги
Світ Легіонерський хліб Ференцварош Ференцварош Данило Ігнатенко Данило Ігнатенко Українці за кордоном
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