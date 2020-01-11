Лаціо переміг Наполі завдяки курйозному голу – "орли" вперше в історії виграли 10 матчів Серії А поспіль

Лаціо обіграв Наполі (1:0) у 19-му турі Серії А та встановив історичний клубний рекорд. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Лаціо – Наполі стартував о 19:00 за київським часом. Команда Сімоне Індзагі підходила до поєдинку беззаперечним фаворитом, демонструючи відмінні результати протягом останніх двох місяців. "Орли" виграли 9 матчів поспіль у чемпіонаті, повторивши клубний рекорд 20-річної давнини. При цьому Лаціо двічі обіграв Ювентус з однаковим рахунком 3:1 – спочатку в Серії А, а пізніше і в Суперкубку. У останніх 5-ти матчах команда Сімоне Індзагі забивала не менше двох голів.

Натомість Наполі відверто провалює поточний сезон. У останніх 5-ти матчах "партенопейці" здобули лише одну перемогу та втратили очки в поєдинках з такими командами як Парма, Болонья та Удінезе. Як наслідок, команда Дженнаро Гаттузо перед стартовим свистком посідала лише 9 місце, тоді як Лаціо розмістився на 3-й сходинці.

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Команди розпочали гру не надто активно. У першу десятихвилинку можна було виділити хіба що спроби Міліка та Іммобіле, але у обох випадках м'яч не долетів до воріт – захисники успішно діяли при блокуванні. За кілька хвилин надійно зіграв Оспіна, вибивши м'яч подалі після небезпечної подачі з флангу. Хороший момент міг виникнути у Кайседо, який обікрав опонента у штрафному майданчику Наполі, але тут же втратив момент як для удару, так і для передачі на Іммобіле.

Інісіньє сильно пробив зі штрафного – Стракоша не без труднощів відвів загрозу. Лаціо відповів неточним ударом Мілінковіча-Савіча після розіграшу стандарту. Щастя спробував і Аллан, але бразилець теж не влучив у площину воріт "лаціале". У римлян знову сильного удару низом завдав Мілінковіч-Савіч – цього разу Оспіна вступив у гру та забрав м'яч. На останніх хвилинах першого тайму колумбійський голкіпер знову зіграв надійно після удару Луїса Альберто. Притис Лаціо неаполітанців під завісу першої половини гри, але свисток Даніеле Орсато відправив команди на перерву за рахунку 0:0.

По перерві першу нагоду для взяття воріт створили підопічні Гаттузо. Аллан увірвався до штрафного майданчика, але відверто затягнув з ударом та втратив хороший шанс. Лаціо відповів авантюрним ударом Іммобіле, який спокійно нейтралізував Оспіна. "Орли" володіли ініціативою, але забивати мав Наполі. На 68-й хвилині Зєлінскі завдав обвідного удару в дальній кут – стійка! Зустрічна атака Лаціо завершилася пострілом Луїса Альберто у Ді Лоренцо, після чого м'яч залишив межі поля.

Черговий момент виник біля воріт Лаціо – Стракоша врятував команду після непростого удару Інсіньє. Команда Гаттузо відвела гру від власних воріт та все частіше виходила у контратаки, змушуючи римлян активно рухатися без м'яча. Але Наполі все ж пропустив, при цьому гості, по суті, привезли м'яч у власні ворота. Оспіна незрозуміло для чого завозився з м'ячем у власному штрафному, Іммобіле його відібрав та пробив у порожні ворота. Ді Лоренцо міг вибивати м'яч, але незграбно зрізав його у ворота.

1:0 – цей гол вирішив долю матчу, хоча на останніх хвилинах обидві команди могли забивати ще. Лаціо вперше в історії здобув 10-ту перемогу поспіль в чемпіонаті, набрав 42 очки та наблизився до Ювентуса та Інтера на відстань 3-х очок. Наполі залишився на 9-й позиції – 24 пункти.