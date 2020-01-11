Арсенал у меншості розписав виїзну нічию з Крістал Пелас: 22-й тур АПЛ, матчі суботи

Крістал Пелас у рідних стінах відібрав очки у Арсенала. Звіт про цей та інші матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 22-й тур

Крістал Пелас – Арсенал – 1:1

Голи: Айю, 54 – Обамеянг, 12

Вилучення: Обамеянг, 67

Вулверхемптон – Ньюкасл – початок о 17:00

Лестер Сіті – Саутгемптон – початок о 17:00

Манчестер Юнайтед – Норвіч – початок о 17:00

Челсі – Бернлі – початок о 17:00

Евертон – Брайтон – початок о 17:00

Тур відкривав поєдинок у південному Лондоні, де місцевий Крістал Пелас приймав Арсенал. Гості з півночі столиці відкрили рахунок вже на 14-й хвилині внаслідок красивої комбінації, яку ударом з правого краю штрафного під ближню стійку завершив Обамеянг. Господарі відігралися на 54-й тайму після діагоналі на Куяте та його скидки на Айю – Джордан вистрілив метрів з дев'яти з рикошетом від Джаки, а Лєно так і не дотягнувся за м'ячем.

Артета: Гадаю, я переконав Джаку залишитись в Арсеналі

На 61-й хвилині Давід Луїс міг вивести Арсенал уперед, замкнувши подачу з кутового. М'яч пролетів над поперечкою, а вже на 67-й "каноніри" залишились у меншості через грубий фол Обамеянга. Після цього "орли" стали атакувати агресивніше, що ледь не вилилось у гол на 78-й хвилині – Сократіс виніс м'яч з лінії воріт після удару з кількох метрів. Арсенал міг вирвати перемогу на 84-й, однак Гуаїта перевів постріл Пепе в стійку, а потім ще й взяв добивання Ляказетта. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию.

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