Главные новости футбола 11 января: Лунин выдал феерию в Кубке Испании, Малиновский остановил лидера, первый гол Ибры

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 января.

Украинцы за рубежом

Руслан Малиновский удачно сыграл против Интера, который возглавляет турнирную таблицу Серии А. Украинец вышел на замену в дебюте второго тайма и помог команде отыграться. В одном из эпизодов Малиновский головой сбросил мяч на партнера, который сравнял счет, а на последних минутах заработал пенальти, который Аталанта не реализовала. 1:1 – итог матча, в котором хавбек сборной Украины мог стать настоящим героем.

Андрей Лунин пропустил первый гол за Вальядолид. Команда украинца была близка к вылету из Кубка Испании, но отыгралась на последних минутах. В серии пенальти Лунин стал героем, отразив 2 удара, а Вальядолид вышел в следующую стадию.

Полузащитник Ференцвароша Даниил Игнатенко покинет клуб и продолжит карьеру в другом месте. А вот Артем Фаворов осваивается в Венгрии, забив гол уже в первом же матче за Академию Пушкаша.

Украина

Еще несколько игроков Динамо вышли из отпуска и прошли традиционный медосмотр – среди них как украинцы, так и легионеры. Защитник киевлян Денис Попов позже других начнет сборы в Турции из-за проблем со здоровьем.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес заинтересовал Рому, конкуренцию которой составляет еще один итальянский клуб.

Топ-матчи дня

Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Милан. Швед поразил ворота Кальяри и помог команде одержать победу. Лацио обыграл Наполи благодаря курьезному голу, установив исторический клубный рекорд.

Ливерпуль одолел Тоттенхэм и продлил победную серию. МЮ и Челси одержали уверенные победы, а вот Лестер с Арсеналом потеряли очки.