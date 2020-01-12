Інтер – Аталанта – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Інтер приймав Аталанту у 19 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Аталанта.

Інтер швидко вийшов вперед завдяки голу Лаутаро Мартінеса. Однак в середині другої половини Робін Госенс після пасу Руслана Маліновського відновив рівновагу. Аталанта мала шанс вирвати перемогу, але Мурієль не реалізував пенальті.

Інтер втримав нічию з Аталантою й очолив турнірну таблицю Серії А – Маліновський за тайм віддав асист і заробив пенальті

Інтер набрав 46 очок, одноосібно очоливши турнірну таблицю мінімум на добу. Ювентус відстає на один пункт, а Аталанта, набравши 35 залікових балів, наздогнала Рому – у обох клубів рівність за очками, але римляни йдуть вище за додатковими показниками.