Ліверпуль втримав важку перемогу над Тоттенхемом і відірвався на 16 очок на вершині АПЛ

Ліверпуль мінімально переграв Тоттенхем (0:1) у центральному матчі 22 туру АПЛ. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль приїхав у Лондон впевненим лідером чемпіонату, втративши лише 2 очки за 20 матчів. Тоттенхем бореться за зону Ліги чемпіонів, але в останніх двох турах набрав лише один заліковий бал. Жозе Моурінью не міг розраховувати на травмованого Харрі Кейн, навколо якого будував всю гру в атаці. Тому гості виглядали грандіозним фаворитом матчу, нехай навіть Юрген Клопп через свій переповнений лазарет посадив у запас юних виконавців.

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Вже на третій хвилині Ліверпуль міг відкрити рахунок, коли організував швидку атаку з класним пасом Окслейд-Чемберлена. Удар Фірміно "шпори" заблокували, а добивання самого Алекса взяла на себе стійка. Тренерський штаб Тоттенхема здивував, випустивши справа в обороні юного Яфета Танганга. Дебютант став героєм цього епізоду, а потім ще не раз нагадав про себе під час зустрічі в дуелях з Мане.

Господарі оборонялися низьким блоком і кожне перехоплення намагалися перетворити в контратаку. Моура проскочив двох опонентів і пробив – м'яч розминувся з ближньою стійкою. Сон запресингував Хендерсона, прибіг до штрафного майданчика, але не влучив у дальній кут. Аллі прийняв складну діагональ, однак бахнув над воротами. Ще одна помилка Хендерсона призвела до слабкого удару Еріксена – Аліссон на місці.

Тоттенхем стільки створив до середини першого тайму, але гра була під контролем Ліверпуля. Мерсисайдці мали тотальну перевагу за володінням (75% на 25%) і поступово шукали шляхи до чужих воріт. Атаки були хорошими, однак суперник перехоплював усі передачі в штрафний майданчик. Ван Дейк після кутового головою пробив в руки Гассаніги, а Мане поганим ударом нівелював чудовий простріл Робертсона.

І все ж на 37-й хвилині Ліверпуль відкрив рахунок. Вкидання ауту, Хендерсон вигриз м'яч на лінії штрафного, Салах перевів на Фірміно, а той потужно загнав м'яч під дальню стійку. Салах міг використати помилку лондонців і подвоїти перевагу своєї команди, однак з вигідної позиції не влучив у площину. Тоттенхем під завісу тайму відповів неточними ударами Моури.

Відразу по перерві "шпори" мали шанси, щоб відігратися. Лукас вирвався на удар, але не попав у ціль. Аллі отримав м'яч після помилки Гомеса, виконав рейд до штрафного майданчика, однак там його підкатом зустрів ван Дейк. Ор'є завершив епізод щільним ударом – Аліссон забрав намертво. Сон зліва трішки не докрутив у дальній кут.

Ліверпуль пережив цю небезпеку та відреагував своїми моментами. Щоправда, не надто гострими. Мерсисайдці цікаво розігрували, але останнього дотику бракувало. Фірміно обігрався з Салахом і послав м'яч прямо в Гассанігу, а Мане після м'якого навісу не надто акцентовано пробив – голкіпер впорався.

Натомість Тоттенхем після перестановок Моурінью продовжував користуватися втратами "червоних". Ло Чельсо відібрав м'яч у Вейналдума, Моура вивів на удар Сона, а той дивом запустив снаряд на трибуни. Ло Чельсо знову в центрі уваги – на його різкий крос ніхто не відгукнувся. В наступній ситуації аргентинець вже завершував атаку, замикаючи на дальній стійці простріл Ор'є, але примудрився з двох метрів промахнутися по воротах.

До фінального свистка суперники обмінялися ударами по центру від Ламели та Оріджі, а останнім у матчі став постріл Сона. Ліверпуль вистояв мінімальну перемогу над Тоттенхемом, набрав 61 очко і на 16 пунктів відірвався від переслідувачів. "Шпори" залишилися на 8 місці – 30 балів.

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