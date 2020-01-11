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Мораєс зацікавив Рому та ще один клуб Серії А, – ЗМІ

17:44 2036 Читать на русском
Мораєс зацікавив Рому та ще один клуб Серії А, – ЗМІ
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Італійські клуби розглядають варіант із підписанням форварда Шахтаря.

Рома спостерігала за грою Мораєса протягом останніх місяців і залишилася задоволеною побаченим, інформує RomaPress.

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В той же час керівництво "вовків" розуміє, що придбати 32-річного форварда у поточне трансферне вікно буде непросто, адже у його послугах зацікавлені декілька європейських клубів. Зокрема представники Болоньї кілька тижнів тому зустрічалися з агентом гравця.

Крім того, Жуніор Мораес не має паспорта громадянина ЄС, а у Роми немає квот для покупки таких футболістів. Втім, оточення футболіста впевнене, що якщо сторони дійдуть згоди щодо трансферу, то гравець зможе претендувати на громадянство відразу у двох країнах з ЄС.

Нагадаємо, що Мораєс у поточному сезоні забив 15 голів у 16 матчах за Шахтар в УПЛ, а також двічі відзначився у Лізі чемпіонів. Його контракт з "гірниками" розрахований до кінця 2021 року.

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