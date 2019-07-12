Головні новини футболу 11 липня: Ярмоленко зіграв вперше за 9 місяців, результативні дії українців у Лізі Європи

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 липня.

Україна

Шахтар програв АПОЕЛу в заключному спарингу на зборах в Австрії. Долю зустрічі вирішив єдиний гол, забитий наприкінці поєдинку. Ця поразка стала першою для Луїша Каштру на чолі "гірників" – дивіться відео гола та огляд матчу.

Андрій Ярмоленко повернувся на поле після 9 місяців відсутності через травму. Лідер збірної України вийшов на заміну у контрольному матчі Вест Хема, але результативними діями не відзначився. Востаннє Ярмоленко виходив на поле ще у жовтні минулого року – через пошкодження він пропустив майже весь сезон 2018/19.

Ліга Європи

Відбулися заключні матчі 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Михайло Сергійчук забив ефектний гол та допоміг Вентспілсу здобути перемогу.

Адерінсола Есеола оформив дубль та приніс Кайрату виїзну перемогу. Іван Петряк офіційно дебютував за Фехервар, який легко розгромив суперника – результати ігрового дня.

До слова, в другому раунді кваліфікації Ліги Європи Зоря, найімовірніше, зіграє проти ФК Будучность. Чорногорці на виїзді обіграли Нарву та стали фаворитами протистояння.

Трансфери

Євген Шахов представлений в ролі гравця Лечче. За словами хавбека, одним із мотивів його переїзду в Серію А є бажання повернутися у збірну України.

Євген Коноплянка близький до зміни клубу. Агент півзахисника збірної України вже перебуває у Стамбулі та веде перемовини з Фенербахче.

Барселона за крок від підписання Антуана Грізманна – очікується, що вже у п'ятницю каталонці виплатять клаусулу чемпіона світу. "Блаугранас" вже планують представлення зіркового новачка.

Тим часом активну трансферну політику проводять і німецькі гранди – Борусія Д та Баварія, які витратили вже близько 100 млн євро на підписання нових виконавців.