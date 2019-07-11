Лечче офіційно презентував Шахова

Український півзахисник Євген Шахов офіційно представлений у статусі гравця Лечче.

Новачок Серії А Лечче представив українця Євгена Шахова у статусі нового гравця команди, передає офіційна Facebook сторінка клубу.

Шахов офіційно перейшов у Лечче

"Я вирішив змінити команду через 3 роки у ПАОКу і тому погодився на перехід в Лечче. Італійський клуб має серйозний проект і хоче демонструвати красивий футбол.

У півзахисті я можу виконувати всі ролі, від півзахисника оборонного плану до глибинного плеймейкера", – цитує слова Шахова офіційний сайт Лечче.

Нагадаємо, Шахов разом з ПАОКом, з яким у нього був контракт до 30-го червня, виграв "золотий дубль" (чемпіонат та Кубок Греції), а також тричі поспіль брав кубковий трофей. За останній сезон у цій команді забив 5 голів, віддав 2 асисти, провівши 40 матчів у всіх турнірах.

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