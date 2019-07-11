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Сергійчук відзначився ефектним дебютним голом за Вентспілс у матчі Ліги Європи

19:14 225 Читать на русском
Сергійчук відзначився ефектним дебютним голом за Вентспілс у матчі Ліги Європи
Михайло Сергійчук / фото: ФК Вентспілс

Український нападник Вентспілса Михайло Сергійчук відкрив рахунок у матчі Ліги Європи проти Теути.

 

Українець Михайло Сергійчук відкрив рахунок у матчі Ліги Європи Вентспілс – Теута.

Сергійчук став гравцем Вентспілса

Вже на 5-ій хвилині форвард ударом в падінні забив свій дебютний гол за латвійський клуб.

Нагадаємо, Сергійчук провів сезон 2018/19 у складі чернігівської Десни, провівши 26 матчів та відзначившись 2 забитими голами.

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Українці за кордоном Вентспілс - Теута Михайло Сергійчук Михайло Сергійчук Вентспілс Вентспілс Теута Теута Ліга Європи Відеоновини
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