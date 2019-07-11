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Шахтар програв АПОЕЛу в заключному матчі на зборах

20:18 2351 Читать на русском
Шахтар програв АПОЕЛу в заключному матчі на зборах
Шахтар – АПОЕЛ: огляд та рахунок матчу 11.07.2019

Шахтар поступився АПОЕЛу в завершальному спарингу на зборах в Австрії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі
Шахтар
0
0 : 1
1
АПОЕЛ
18:30 11:07:2019
завершено
 

Товариський матч

Шахтар – АПОЕЛ – 0:1

Гол: Халленіус, 84

Останнім контрольним поєдинком для Шахтаря на австрійських зборах став матч проти АПОЕЛа – найтитулованішого клубу Кіпру, який виступатиме у кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20. Чемпіон України у свою чергу вже забезпечив собі участь у груповому турнірі найпрестижнішого клубного турніру Європи.

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Луїш Каштру випустив практично оптимальний склад – у воротах грав Пятов, четвірку захисників склали Болбат, Матвієнко, Хочолава та Ісмаїлі. У центрі поля діяли Степаненко та Алан Патрік, ближче до атаки – Коваленко, Марлос та Соломон, а на вістрі атаки вийшов Жуніор Мораєс.

Перші хвилини гри минули в інтенсивному темпі, проте без моментів. Кіпріоти не без успіху застосовували активний високий пресинг та загалом виглядали активніше. Як наслідок, у першу третину тайму "гірники" абсолютно нічого не створили, обмежившись переважно контролем м'яча на власній половині поля.

На 19-й хвилині АПОЕЛ мав класний шанс – після швидкої атаки Аль-Таамарі отримав м'яч у штрафному, хитнув Матвієнка та пробив з лівої у дальній кут. Забракло зовсім трохи – м'яч пролетів у сантиметрах від стійки. В наступній атаці Хочолава у відчайдушному підкаті перервав простріл з флангу. Відверто цікавіше виглядали кіпріоти у першій половині тайму.

Шахтар відповів на 26-й хвилині, створивши супермомент. Марлос класно закинув на Соломона, той у дотик пробив з льоту в ближній кут – сейв голкіпера та стійка врятували АПОЕЛ! За кілька хвилин пробивав Степаненко – знову відзначимо дії воротаря, який легко забрав м'яч. Удар не надто помітного Мораєса спіткала така ж доля. Перша половина гри завершилась без голів.

Луїш Каштру у перерві провів лише заміну – замість Соломона вийшов Тете і одразу загострив ситуацію. Триходівка Патрік – Тете – Мораєс завершилась ударом останнього. М'яч пролетів вище воріт – варто відзначити дії захисника АПОЕЛа, який до останнього заважав нападнику "гірників". Небезпечно пробивав Алан Патрік: після удару бразильця м'яч буквально трішки розминувся з воротами. Куди активніше заграли чемпіони України у другому таймі – у перші 10 хвилин АПОЕЛ не міг вийти зі своєї половини поля. Лише на 61-й хвилині чемпіон Кіпру відповів слабким ударом в руки Пятову.

Каштру провів серію замін – на поле вийшли Маркос Антоніо, Богдан Бутко та чемпіон світу U-20 Валерій Бондар. Одразу після цього Шахтар міг пропустити. Обрізка у центрі поля завершилась потужним ударом Павловіча з лінії штрафного – Пятов у ефектному стрибку відвів загрозу. Португальський наставник випустив ще й Шевченка, Бланко Лещука, Фернандо та Сікана з Піхальонком, таким чином практично повністю змінивши склад свої команди.

На 84-й хвилині АПОЕЛ забив. Після незлагоджених дій донеччан поблизу власного штрафного Шевченко перервав небезпечний простріл з флангу, проте Халленіус ударом вже в порожні ворота відкрив рахунок у грі. Цей м'яч став єдиним у поєдинку. 0:1 – перша поразка Шахтаря на зборах та перша невдача Луїша Каштру на чолі "гірників".

Завтра, 12 липня, Шахтар проведе заключне тренування в Австрії та повернеться в Україну, де продовжить підготовку до нового сезону. Перший офіційний матч "гірники" проведуть 28 липня проти Динамо за Суперкубок України.

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