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Найкращий захисник ліги та дешеві зірки конкурентів – Борусія Д зразково витратила 100 млн і стала фаворитом Бундесліги

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Найкращий захисник ліги та дешеві зірки конкурентів – Борусія Д зразково витратила 100 млн і стала фаворитом Бундесліги
Азар, Брандт, Хуммельс і Шульц – підсилення Борусії Д
r.savriy Роман Саврій

Дортмундська Борусія проводить дуже грамотну трансферну кампанію, яка допоможе їй стати найкращою командою Німеччини.

Борусія до останнього боролася за чемпіонський титул у минулому сезоні, але залишилася ні з чим. Оскільки відрив від Баварії на середині дистанції досягав 9 очок, а сам рекордмайстер страждав від поганих менеджерських рішень і внутрішніх конфліктів, друге місце дортмундців виглядає великим розчаруванням. Але не для керівництва клубу.

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Сезон-2018/19 декларувався перехідним. Боси "джмелів" говорили в основному про відбудову після провального року з Босом/Штегером та повернення довіри вболівальників, а не про претензії на перемогу в Бундеслізі. Розкішні стартові пів року з Люсьєном Фавром стали приємним сюрпризом. Звичайно, випускати "срібну салатницю" з рук дуже неприємно, однак Борусія отримала головне – підтвердження правильності обраного курсу. Тренер, з яким засяяв Марко Ройс, феєричний прогрес Джейдона Санчо, відмінна інтеграція новачків.

Зараз риторика Міхаеля Цорка змінилася – клуб відразу заявляє про намір виграти Бундеслігу. Схоже, що таким був стратегічний план, а чемпіонство-2018/19 не змінило б трансферних задумів. Борусія ще навесні визначила слабкі місця в складі та пріоритетні цілі на трансферному ринку. І через декілька днів після фінішу чемпіонату вдарила з усіх гармат – підписала зірок Байєра, Борусії М та Хоффенхайма, послабивши конкурентів.

На заміну Крістіну Пулішічу прийшли Торган Азар і Юліан Брандт. За двох новачків Дортмунд заплатив менше (50,5 млн євро), ніж отримав від Челсі за американця (64 млн євро). Розмін просто чудовий. Пулішіч програв боротьбу за місце в старті, мав проблеми з формою та марив АПЛ, а Брандт і Азар у минулому сезоні вийшли на топ-рівень після 5 років стабільних виступів у Бундеслізі.

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Азар у БЛ-2018/19 заробив 21 очко за системою гол+пас. Він ідеально вписується у нинішній футбол Дортмунда та є прекрасним варіантом на лівий фланг атаки, де Брууну Ларсену бракує досвіду, а Геррейру думає про трансфер. Торган поступово прогресував у гладбахській Борусії та доріс до рівня Ліги чемпіонів. Цього літа молодшому брату новий виклик був настільки ж потрібен, як і Едену.

Мізерна клаусула в контракті Брандта з Байєром (25 млн) була подарунком для топ-клубів, але згадали про неї лише по зимі, коли футбол Юліана заграв новими фарбами з приходом Петера Боса. Голландський коуч перевів вінгера з флангу в центр – там він розкрився прекрасним диспетчером і важливим елементом комбінаційної гри. Підсумок – 6 голів і 8 асистів за пів сезону в БЛ.

Брандт натякав, що залишиться в Байєрі, якщо команда кваліфікується в Лігу чемпіонів, однак інтерес від Люсьєна Фавра переконав його змінити прописку. Швейцарський тренер – козир БД на ринку. Фавр має дуже хорошу репутацію у футболістів, вони впевнені, що робота з цим фахівцем позитивно вплине на їхню кар'єру. Це те, чого зараз не вистачає Баварії.

У попередньому сезоні проти закритих команд Дортмунд намагався грати двома атакувальними центрхавами. Брандт легко впишеться у ці 4-1-4-1 поряд з Ройсом (Марко особисто переконував Юліана обрати BVB). Водночас прихід Брандта зменшить залежність команди від Ройса. За відсутності капітана атакам Борусії дуже бракувало креативу та нестандартних рішень у центрі. Гравець збірної Німеччини розв'яже цю проблему, дозволить при потребі зміщувати Ройса в напад і додасть ще одну опцію на фланги.

Борусія програла Баварії чемпіонство через провали оборони, пропустивши на 12 голів більше, ніж головний конкурент. Мануель Аканжі, Абду Діалло та Дан-Аксель Загаду – хороші центрбеки з великим потенціалом, але їм явно бракує досвіду для гри в плей-офф Ліги чемпіонів. А Омер Топрак не відповідає рівню команди. "Джмелям" конче потрібен був захисник, а Баварія якраз вирішила зробити щедрий подарунок – відпустити Матса Хуммельса.

Дортмундці повернули колишнього капітана приблизно за ті ж 30-35 мільйонів, що й продали його 3 роки тому. Враховуючи інфляцію на ринку в цей період, дуже вигідна угода. Так, Хуммельсу 30, а Йоахім Льов відсіяв його зі збірної, однак це досі гравець екстракласу. Авторитетне видання Kicker назвало його найкращим захисником сезону в Німеччині.

Матс додасть обороні Борусії надійності та солідності на другому поверсі (наразі зі стандартами у команди є проблеми), а також забезпечить якісний перший пас. Хуммельс увійшов у топ-5 центрбеків за середньою кількістю progressive передач у провідних лігах сезону-2018/19. Поряд з ним виростуть Аканжі, Діалло, Балерді. У кого їм зараз переймати знання? Не в Топрака ж.

Борусія за 3 десятки мільйонів закрила центр захисту на 3-4 роки класним мотивованим футболістом. Хуммельс хоче довести, що Баварія помилилася. Він вирішив покинути Мюнхен, оскільки придбання Лукаса Ернандеса та Бенжамена Павара відібрали в нього статус гравця основи. До того ж, у Матса не склалися стосунки з наставником "ротен". У Дортмунд він приїхав через бажання постійно грати. Ну а "жовта стіна" Вестфаленштадіону після виграшу Бундесліги його пробачить.

Дірку на флангах оборони Борусія також залатала ледь не найкращим варіантом з можливих. За 25 мільйонів з Хоффенхайма прибув ще один представник Бундестім Ніко Шульц, який прекрасно закривав ліву бровку в Юліана Нагельсманна протягом двох років. Як і вимагає від своїх фулбеків Люсьєн Фавр, новачок дуже активно підключається в атаку, націлений на забігання та подачу у штрафний майданчик.

Марсель Шмельцер відчутно здав, і з травмою Ашрафа Хакімі зліва в захисті виникла катастрофа. Спроби перевести туди Діалло та Загаду били по атакувальному потенціалу, а Геррейру слабкий в обороні. З Шульцем про ліву бровку можна забути. Ашраф повернеться на правий фланг, а Піщек зі Шмельцером спокійно готуватимуться до пенсії.

"Наші трансфери, в першу чергу, додали команді якості, але водночас і розширили склад. У нас є по два рівноцінні футболісти на кожну позицію", – каже Міхаель Цорк. Важко посперечатися – Борусія дійсно добре укомплектована.

Потрібні ще тільки опорник на підміну Вітселю та додатковий центральний форвард. Пако Алькасера викупили – правильне рішення, але цього мало. Якщо вдасться вихопити Маріо Манджукіча, якому немає місця в Ювентусі, за 15-20 мільйонів, це буде трансферна кампанія на 10 з 10.

Люсьєн Фавр не вміє виводити команду з затяжної кризи, але тепер менше передумов настання кризи. Головний тренер не настільки залежний від травм (навіть Ройса), він отримав більше простору для маневру – від 4-2-3-1 до 4-1-4-1 (4-3-3) і навіть 3-4-3 з такими крайніми та центральними захисниками.

Паралельно Борусія попрацювала на перспективу: вихоплений черговий втікач з академії Барселони Матеу Морей, запрошений черговий юний американець Джованні Рейна. Успіхи клубу в роботі з талантами все частіше схиляють молодих іноземців до переїзду в Дортмунд.

Зараз "джмелі" займаються розвантаженням зарплатної відомості. У першій команді Борусії – 36 футболістів на цей момент. Катастрофічно багато, на 15 більше, ніж у Баварії. Андре Шюррле та Сіндзі Кагава давно шукають нові клуби, Себастьян Роде повинен повернутися в Айнтрахт, Макс Філіп, скоріш за все, поїде у Вольфсбург. І це лише ті, на кого взагалі не розраховує тренерський штаб.

Приїзд Хуммельса відкрив двері на вихід одному з центрбеків: на Дана-Акселя Загаду претендує Арсенал, а Абду Діало хотів би підписати Ліон. Вже тривалий час триває епопея з переїздом Юліана Вайгля в ПСЖ до Томаса Тухеля, але Борусія не готова відпустити універсала, який підстрахує і центр оборони, і Акселя Вітселя в опорній. Схожа ситуація з Рафаелем Геррейру. Втім, продаж зайвих активів – це справа техніки.

Трансферне вікно відкрилося лише 10 днів тому, а в Борусія вже закрила майже всі проблемні зони. Закрила дуже якісно, підписавши тих, хто був у пріоритеті. На фоні Баварії, яка провалює переговори з численними зірками, ситуація у Дортмунді виглядає казкою. Просто порівняйте, кого кожна з команд придбала за 100 мільйонів євро: Борусія – Азар, Брандт, Шульц, Хуммельс; Баварія – Ернандес і Павар. Попереду ще 2 місяці трансферного ринку, але тренувальні збори вже розпочалися.

Можемо з впевненістю сказати, що боротьба за чемпіонство в Бундеслізі-2019/20 буде. І фаворитом поки що виглядає не Баварія.

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