Главные новости футбола 11 июля: Ярмоленко сыграл впервые за 9 месяцев, результативные действия украинцев в Лиге Европы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 июля.

Украина

Шахтер проиграл АПОЭЛу в заключительном спарринге на сборах в Австрии. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый в концовке поединка. Это поражение стало первым для Луиша Каштру во главе "горняков" – смотрите видео гола и обзор матча.

Андрей Ярмоленко вернулся на поле после 9 месяцев отсутствия из-за травмы. Лидер сборной Украины вышел на замену в контрольном матче Вест Хэма, но результативными действиями не отметился. Последний раз Ярмоленко выходил на поле еще в октябре прошлого года – из-за повреждения он пропустил почти весь сезон 2018/19.

Лига Европы

Состоялись заключительные матчи 1-го раунда квалификации Лиги Европы 2019/20. Михаил Сергийчук забил эффектный гол и помог Вентспилсу одержать победу.

Адеринсола Эсеола оформил дубль и принес Кайрату выездную победу. Иван Петряк официально дебютировал за Фехервар, который легко разгромил соперника – результаты игрового дня.

К слову, во втором раунде квалификации Лиги Европы Заря, скорее всего, сыграет против ФК Будучность. Черногорцы на выезде обыграли Нарву и стали фаворитами противостояния.

Трансферы

Евгений Шахов представлен в качестве игрока Лечче. По словам хавбека, одним из мотивов его переезда в Серию А является желание вернуться в сборную Украины.

Евгений Коноплянка близок к смене клуба. Агент полузащитника сборной Украины уже находится в Стамбуле и ведет переговоры с Фенербахче.

Барселона в шаге от подписания Антуана Гризманна – ожидается, что уже в пятницу каталонцы выплатят клаусулу чемпиона мира. "Блаугранас" уже планируют представление звездного новичка.

Между тем активную трансферную политику проводят и немецкие гранды – Боруссия Д и Бавария, которые потратили уже около 100 млн евро на подписание новых исполнителей.