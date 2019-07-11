Будучность обіграла Нарву та наблизилась до зустрічі із Зорею у кваліфікації Ліги Європи

Відбувся двобій потенційних суперників Зорі в рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи (1-й матч)

Нарва (Естонія) – Будучность (Чорногорія) – 0:2

Голи: Івановіч, 12, Міїч, 88

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд: результати матчів (LIVE)

Гості на правах фаворита поєдинку відкрили рахунок вже на 12-й хвилині. Після голу гравці чорногорського клубу продовжували тримати інціативу в своїх руках.

Після перерви Будучность подвоїла перевагу і фактично зняла питання про переможця пари.

Наступна зустріч цих суперників відбудеться 18 липня, початок о 21:45. Нагадаємо, переможець цієї пари стане суперником луганської Зорі у наступному раунді кваліфікації Ліги Європи.

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