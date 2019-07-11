Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд: результати матчів (LIVE)

11 липня відбулося ще чимало поєдинків першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20. Участь у єврокубках взяли і українські гравці.

Ліга Європи 2019/20, 1-й кваліфікаційний раунд. Перші матчі (оновлюється)

Пюнік – Шкупі – 3:3

Голи: Варданян, 4 (пен), Шестоков, 80, Манучарян, 85 – Байрамі, 26, Ілієскі, 43, Байрамі, 60

Ордабаси – Торпедо Кутаїсі – 1:0

Гол: Єрланов, 67

Вентспілс – Теута – 3:0

Голи: Сергійчук, 5, Улімбашевс, 78, Аєгун, 88

КуПС – Вітебськ – 2:0

Голи: Мурільйо, 61, Рангел, 74

Флора – Раднічкі – 2:0

Голи: Лепік, 75, Васільєв, 89

Пюнік із Сергієм Шевчуком у складі розписав результативну нічию з македонським Шкупі, поступаючись по ходу поєдинку з різницею в 2 голи. Український хавбек відзначився асистом в моменті з другим взяттям воріт.

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Ордабаси з Дмитром Непогодовим мінімально обіграв Торпедо Кутаїсі. Голкіпер відіграв весь матч, а у складі грузинської команди Амбросій Чачуа не потрапив до заявки. Кирило Ковальчук весь поєдинок провів у запасі Ордабаси.

Михайло Сергійчук відзначився ефектним голом за Вентспілс. Український форвард забив свій дебютний гол вже на 5-й хвилині поєдинку та був замінений на екваторі другого тайму. Вентспілс переміг албанську Теуту з рахунком 3:0.

Вітебськ Максима Фещука та Артема Старгородського програв фінському КуПСу. Хавбек отримав жовту картку, після чого був замінений. Форвард відіграв весь матч.

Сербські Раднічкі з Тарасом Бондаренком у складі на виїзді поступились естонській Флорі.

Результати всіх поєдинків ігрового дня можна переглянути за посиланням. Матчі-відповіді пройдуть 16,17 та 18 липня.