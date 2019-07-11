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Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд: результати матчів (LIVE)

20:51 352 Читать на русском
Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд: результати матчів (LIVE)
Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд: результати матчів

11 липня відбулося ще чимало поєдинків першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20. Участь у єврокубках взяли і українські гравці.

 

Ліга Європи 2019/20, 1-й кваліфікаційний раунд. Перші матчі (оновлюється)

Пюнік – Шкупі – 3:3

Голи: Варданян, 4 (пен), Шестоков, 80, Манучарян, 85 – Байрамі, 26, Ілієскі, 43, Байрамі, 60

Ордабаси – Торпедо Кутаїсі – 1:0

Гол: Єрланов, 67

Вентспілс – Теута – 3:0

Голи: Сергійчук, 5, Улімбашевс, 78, Аєгун, 88

КуПС – Вітебськ – 2:0

Голи: Мурільйо, 61, Рангел, 74

Флора – Раднічкі – 2:0

Голи: Лепік, 75, Васільєв, 89

Пюнік із Сергієм Шевчуком у складі розписав результативну нічию з македонським Шкупі, поступаючись по ходу поєдинку з різницею в 2 голи. Український хавбек відзначився асистом в моменті з другим взяттям воріт.

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Ордабаси з Дмитром Непогодовим мінімально обіграв Торпедо Кутаїсі. Голкіпер відіграв весь матч, а у складі грузинської команди Амбросій Чачуа не потрапив до заявки. Кирило Ковальчук весь поєдинок провів у запасі Ордабаси.

Михайло Сергійчук відзначився ефектним голом за Вентспілс. Український форвард забив свій дебютний гол вже на 5-й хвилині поєдинку та був замінений на екваторі другого тайму. Вентспілс переміг албанську Теуту з рахунком 3:0.

Вітебськ Максима Фещука та Артема Старгородського програв фінському КуПСу. Хавбек отримав жовту картку, після чого був замінений. Форвард відіграв весь матч.

Сербські Раднічкі з Тарасом Бондаренком у складі на виїзді поступились естонській Флорі.

Результати всіх поєдинків ігрового дня можна переглянути за посиланням. Матчі-відповіді пройдуть 16,17 та 18 липня.

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Ліга Європи Пюнік - Шкупі Ордабаси - Торпедо Кутаїсі Вентспілс - Теута Флора - Раднічкі КуПС - Вітебськ Вентспілс Вентспілс Пюнік Пюнік Торпедо Кутаїсі Торпедо Кутаїсі Ордабаси Ордабаси Головне Вітебськ Вітебськ Раднічкі Раднічкі Українці за кордоном Тарас Бондаренко Тарас Бондаренко Сергій Шевчук Сергій Шевчук Максим Фещук Максим Фещук Артем Старгородський Артем Старгородський Дмитро Непогодов Дмитро Непогодов Амбросій Чачуа Амбросій Чачуа Михайло Сергійчук Михайло Сергійчук
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