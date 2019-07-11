Ярмоленко зіграв перший матч після важкої травми та допоміг Вест Хему перемогти на зборах Альтах

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко з'явився на полі вперше з жовтня. Був активним, добре працював з м'ячем, спровокував результативний кутовий. Вест Хем обіграв Альтах – 3:2.

Товариський матч

Вест Хем – Альтах – 3:2

Голи: Санчес, 6, Антоніо, 25, Діоп, 58 – Фішер, 30, Лінхарт, 48

Ярмоленко перебував поза грою з жовтня минулого року через важку травму. До нового сезону Андрій підходить у повній готовності – тренерський штаб розраховує на нього з першого контрольного матчу. Українець отримав "елітний" 7-й номер у Вест Хемі та дав позитивне інтерв'ю напередодні поєдинку.

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Зустріч проти Альтаха Ярмоленко розпочав на лаві запасних, а вийшов на поле в перерві. На той момент Вест Хем перемагав з рахунком 2:1 – голами відзначилися Карлос Санчес і Майкл Антоніо. До слова, Санчесу асистував Роберт Снодграсс, який вийшов на позиції Ярмоли справа в атаці.

Андрій у другому таймі зайняв звичну позицію правого вінгера в схемі 4-1-4-1. Він відразу увімкнувся в гру та активно вступив у боротьбу. Ярмола спершу отримував м'яч у важких ситуаціях з обмеженим простором, тому доводилося показувати дриблінг в напрямку до своїх воріт. Однак перші ж виходи українця на чужу половину поля принесли користь Вест Хему.

Ярмоленко з м'ячем зміщувався на кут штрафного майданчика, після чого підключав партнерів на фланзі. Спершу віддав "під себе" на Джоша Каллена, який дуже гостро прострілив вздовж воріт. Через декілька хвилин Андрій побачив справа забігання Пабло Сабалети. Досвідчений фулбек подачею заробив кутовий, з якого Вест Хем забив третій гол. Джек Вілшер подав на голову Ісса Діопу.

В останній третині зустрічі партнери ще декілька разів віддавали Ярмолі на оперативний простір на фланзі. Він щоразу намагався протягувати м'яч в центр, але так і не завдав фірмового удару. Суперники не дозволяли себе обіграти, тому зміщення Андрія завершувалися втратами. Бажання українцю було не позичати, а от ефективності бракувало.

Наступний матч Вест Хем зіграє 17-го липня проти Манчестер Сіті – маємо шанс побачити українську дуель Ярмоленко-Зінченко.

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