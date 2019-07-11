Барселона хоче презентувати Грізманна без глядачів – каталонці остерігаються неприємних наслідків

Француз незабаром повинен офіційно стати гравцем каталонського гранда.

Презентація Грізманна може відбутися без глядачів, інформує AS.

Працівникам Барселони затримали зарплату через невизначеність з трансфером Грізманна

Формальною причиною такого рішення є зміна газону на Камп Ноу, однак у видання є своя версія. Барселона побоюється невдоволення своїх вболівальників, які сприймають трансфер зірки Атлетіко без особливого ентузіазму. Щоб уникнути неприємного сценарію, Грізманна в столиці Каталонії можуть презентувати без пафосних церемоній.

Нагадаємо, гравець збірної Франції оголосив про відхід з Атлетіко ще в травні.

Повернення Неймара, трансфер Грізманна, відставка Вальверде: сосіос Барселони відповіли на головні питання літа