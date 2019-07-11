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Коноплянка перебуває за крок від трансферу в Фенербахче – агент гравця вже у Стамбулі

18:01 809 Читать на русском
Коноплянка перебуває за крок від трансферу в Фенербахче – агент гравця вже у Стамбулі
Євген Коноплянка / Reuters

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка все ближчий до переходу в турецький Фенербахче.

Українець Євген Коноплянка найближчим часом стане гравцем Фенербахче, передає Sport1.

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За інформацією видання, агент гравця Фалі Рамадані вже прибув до Стамбулу, аби залагодити останні деталі трансферу.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Шальке заявив, що клуб не розраховує на українця і той шукатиме нове місце для продовження кар'єри.

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У попередньому сезоні Коноплянка провів у Бундеслізі всього 13 матчів, в яких відзначився одним голом і одним асистом.

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