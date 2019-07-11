Коноплянка перебуває за крок від трансферу в Фенербахче – агент гравця вже у Стамбулі

Німеччина — 19:00 300
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Грандіозне придбання на заміну Роббері, залежність від Неймара, Вернер може вислизнути з рук – все про трансфери Баварії
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Лечче офіційно презентував ШаховаІталія — 17:08 2270
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Лесбійка воює з Трампом та ФІФА: Меган Рапіно – чемпіонка світу, яка бореться проти наркотиків та нерівностіСвіт — 16:29 1190
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