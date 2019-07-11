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Шахтар – АПОЕЛ – 0:1 – відео гола та огляд матчу

21:42 566 Читать на русском
Шахтар – АПОЕЛ – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Шахтар – АПОЕЛ – 0:1 – відео голів та огляд матчу

АПОЕЛ переграв Шахтар у товариському матчі. Дивіться відео гола та огляд гри Шахтар – АПОЕЛ.

Товариські матчі
Шахтар
0
0 : 1
1
АПОЕЛ
18:30 11:07:2019
завершено
 

Товариський матч

Шахтар – АПОЕЛ – 0:1

Гол: Халленіус, 84

Шахтар мінімально поступився кіпрському АПОЕЛу в контрольному поєдинку. Перший тайм активніше провели кіпріоти, проте найгостріший момент втратив Мораєс, який влучив у стійку.

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В другому таймі "гірники" трохи вирівняли гру, проте наприкінці матчу АПОЕЛ вирвав перемогу, Халленіус скористався помилкою у захисті Шахтаря і відправив м'яч у ворота Шевченка.

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Міжсезонні збори Товариські матчі Шахтар Шахтар Відеоновини АПОЕЛ АПОЕЛ Шахтар - АПОЕЛ
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