Шахтар – АПОЕЛ – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ліга Європи — 22:06 874
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Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд: результати матчів (LIVE)
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Ярмоленко зіграв перший матч після важкої травми та допоміг Вест Хему перемогти на зборах АльтахАнглія — 20:20 3356
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Шахтар програв АПОЕЛу в заключному матчі на зборахУкраїна — 20:18 3171
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Грандіозне придбання на заміну Роббері, залежність від Неймара, Вернер може вислизнути з рук – все про трансфери БаваріїНімеччина — 19:00 2470
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Коноплянка перебуває за крок від трансферу в Фенербахче – агент гравця вже у СтамбуліНімеччина — 18:01 1507