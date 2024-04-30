Бразильський півзахисник влітку може змінити клуб. "Каноніри" та "містяни" зацікавлені у послугах Бруно Гімараєса, але двом грандам доведеться ухвалити рішення щодо трансферу дуже швидко.

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Як повідомляє Football Insider, у контракт бразильця з Ньюкаслом є клаусула у розмірі 100 мільйонів євро. Утім, вона буде дійсна лише до 30 червня 2024 року. А, отже, Манчестер Сіті та Арсенал мають обмежений час, щоб завершити угоду з 26-річним гравцем.

У поточному сезону Гімараєс забив п'ять голів і вісім результативних передач у 46 матчах у всіх турнірах. Нещодавно Бруно підписав новий контракт з Ньюкаслом, який діє до 2028 року.

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