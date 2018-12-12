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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ ШАХТАР - ЛІОН БАРСЕЛОНА - ТОТТЕНХЕМ

Головні новини футболу 11 грудня: Ліверпуль вибив Наполі з Ліги чемпіонів, Тоттенхем вигриз путівку в плей-офф

07:00 5 Читать на русском
Головні новини футболу 11 грудня: Ліверпуль вибив Наполі з Ліги чемпіонів, Тоттенхем вигриз путівку в плей-офф
Ліверпуль продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів / фото: ФК Ліверпуль

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 11 грудня.

Шахтар – Ліон

Ліон прибув до Києва на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря з певними втратами – проти "гірників" не зіграють найкращий бомбардир команди в Лізі чемпіонів Максвель Корне та ще 3 гравці. А от у Шахтаря ситуація краща – Марлос, Тайсон та Ракицький готові до гри.

Паулу Фонсека та Бруно Женезіо поспілкувались з журналістами на традиційній передматчевій прес-конференції. Крім того, тренер Шахтаря подякував Динамо та Ігорю Суркісу за дозвіл провести поєдинок на НСК Олімпійський.

Ліга чемпіонів

Завершився груповий турнір Ліги чемпіонів у групах A, B, C та D. Топ-поєдинком дня був матч групи C в Англії, у якому Ліверпуль переміг Наполі та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Італійці гратимуть в Лізі Європи. У цій же групі ПСЖ на виїзді здолав Црвену Звезду та вийшов у плей-офф з першого місця.

У групі А Борусія Д перемогла Монако та фінішувала першою у квартеті після осічки Атлетіко у поєдинку з Брюгге. В групі B Тоттенхем вирвав нічию у Барселони на останніх хвилинах гри та вийшов у плей-офф. Інтер, який не зумів обіграти ПСВ, продовжить виступи в Лізі Європи.

В матчах групи D Шальке переміг Локомотив, а Порту здолав Галатасарай. Євген Коноплянка провів на полі весь матч та отримав одну з найвищих оцінок.

Інші топ-події

Матч Ліги Європи Динамо – Яблонец можуть перенести з НСК Олімпійський на стадіон імені Лобановського. УЄФА повинен визначитись з місцем проведення гри найближчим часом.

За інформацією ЗМІ, Євген Селезньов продовжить кар'єру в Різеспорі – як зазначається, українець вже підписав попередній контракт.

Андрій Павелко офіційно балотується у Виконком УЄФА, а Національна поліція оприлюднила відеоролик про договірні матчі в Україні.

Молодіжна збірна України дізналась суперників у відборі на Євро-2021.

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