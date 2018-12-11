Молодіжна збірна України дізналась суперників у відборі на Євро-2021

Відбулось жеребкування кваліфікаційного раунду на молодіжне Євро-2021.

Збірна України U-21 за результатами жеребкування потрапила до 8 групи, де зіграє з Данією, Румунією, Фінляндією, Північною Ірландією та Мальтою, повідомляє офіційний сатй ФФУ.

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У фінальну частину Євро-2021 вийдуть по одній найкращій команді з групи, а також ще одну путівку розіграють дві найкращі другі команди групового турніру.

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Перші матчі кваліфікаційного раунду відбудуться 18-20 березня 2019 року, останні поєдинки заплановані на 5-13 жовтня 2020 року. Фінальний турнір в Угорщині та Словенії пройде в червні 2021 року.