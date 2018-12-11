Фонсека: Вдячний Суркісу і Динамо за допомогу – це показує єдність українського народу

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека подякував Динамо та його керівництву за допомогу в організації поєдинку ЛЧ проти Ліона.

"Хочу подякувати багатьом людям. В першу чергу, місту та місцевій владі за можливість зіграти матч тут. Щиро хочу подякувати клубу Динамо та президенту Суркісу. Наскільки я знаю, вперше в нашій історії ми граємо матч Ліги чемпіонів на стадіоні головного суперника.

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Президент Динамо перший підняв руку і сказав, що ми можемо зіграти матч на їхньому полі. Висловлюю йому велику повагу. Це показує єдність українського народу в складній ситуації з введенням воєнного стану", – сказав Фонсека на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон повинен був відбутись у Харкові, та попри введення воєнного стану це стало неможливим. Президент Динамо Ігор Сурікіс посприяв, щоб донецкий клуб міг провести поєдинок в Києві на НСК Олімпійський. Поєдинок розпочнеться 12 грудня, початок о 22:00.

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