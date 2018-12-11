Павелко офіційно балотується у Виконком УЄФА

Стали відомі претенденти на 8 місць у виконкомі УЄФА, серед них Андрій Павелко.

Президент ФФУ Андрій Павелко балатуватиметься у члени Виконавчого комітету УЄФА, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

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На 8 місць у виконавчому комітеті претендують 11, кандидатів серед яких: Флоранс Ардуен (Франція), Елдевін Бегіч (Боснія і Герцеговина), Кайрат Боранбаєв (Казахстан), Фернанду Гомеш (Португалія), Арманд Дука (Албанія), Єспер Меллер-Крістенсен (Данія), Боріслав Михайлов (Болгарія), Луїс Рубіалес (Іспанія), Шандор Чаньї (Угорщина), Давор Шукер (Хорватія) та Андрій Павелко (Україна).

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Вибори відбудуться 7 лютого наступного року. 8 членів Виконкому УЄФА будуть обрані терміном на 4 роки, до 2023-го.