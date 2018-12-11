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"Якщо ці арбітри хороші хлопці – будуть сос*ти", – Нацполіція опублікувала шокуючий фільм про "договірняки" в Україні

14:30 3009 Читать на русском
"Якщо ці арбітри хороші хлопці – будуть сос*ти", – Нацполіція опублікувала шокуючий фільм про "договірняки" в Україні

Національна поліція та Департамент захисту економіки України опублікували фільм про організацію договірних матчів у Першій лізі України.

Нацполіція спільно з Департаментом захисту економіки України провели розслідування щодо договірних матчів в українській Першій лізі.

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Як виявилося, у договірних матчах брали участь інспектори матчів, арбітри, самі футболісти, а також футбольні клуби. Протягом розслідування правоохоронцям вдалося розкрити цілих 5 злочинних угруповань.

Також розслідування показало деякі анекдотичні моменти. Наприклад, один арбітр ФФУ у розмові з дружиною нарікав, що команди зіграли внічию, тому він не отримає тієї суми коштів, за яку міг би закінчити ремонт. Дружина арбітра порадила йому по приїзду додому піти в церкву, адже його могли "зурочити", тому він не може отримати хабар за суддівство.

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Деякі арбітри відмовлялися брати кошти. Змовники у своїх переговорах реагували наступним чином: "Якщо вони такі хороші хлопці – будуть сос*ати".

У змові щодо деяких матчів брали участь навіть самі футболісти. Відео шокуючого розслідування вже виклали назагал.

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Головне Договірні матчі Перша ліга Арбітри
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