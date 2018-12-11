Динамо – Яблонец: матч може бути перенесений з НСК Олімпійський, – Бурбас

Динамо – Яблонец: матч може бути перенесений з НСК Олімпійський

Місце проведення поєдинку 6-го туру Ліги Європи Динамо – Яблонец може бути змінено .

"У зв’язку з останніми попередженнями щодо погодних катаклізмів з боку Гідрометцентру УЄФА має сумніви щодо проведення гри Динамо – Яблонець на НСК Олімпійський і розглядає варіант перенести його на стадіон Динамо. Рішення приймуть завтра о 18:00 в залежності від погодної ситуації", – написав журналіст ТК Футбол Ігор Бурбас в твіттері.

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Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Яблонец запланований на 13 грудня, початок о 19:55. Попередньо, матч повинен відбутися на домашній арені Динамо НСК Олімпійський.

Варто відзначити, що 12 грудня на Олімпійському свій матч у Лізі чемпіонів проведе Шахтар.

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