Шальке – Локомотив: Коноплянка отримав другу найвищу оцінку в матчі – кращим був лише автор переможного гола

Авторитетний портал Who Scored не залишив без уваги дії Євгена Коноплянки у поєдинку 6 туру Ліги чемпіонів проти Локомотива.

В матчі 6 туру Ліги чемпіонів 2018/19 Шальке здолав Локомотив Москва завдяки голу на останніх хвилинах зустрічі. Німецька команда продовжить боротьбу в 1/8 фіналу ЛЧ, тоді як росіяни завершили виступи у єврокубках.

Шальке – Локомотив – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка провів на полі весь матч та отримав оцінку 7.7 від авторитетного порталу Who Scored.

Це другий найвищий бал серед усіх учасників поєдинку – вищу оцінку (8.1) отримав лише автор переможного м'яча Алессандро Шопф, який вдало зіграв на добиванні.

До слова, жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 пройде 17 грудня.