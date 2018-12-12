Ліга чемпіонів: Тоттенхем у матчі з Барселоною дивом вирвався у плей-офф, Інтер зазнав фіаско з ПСВ і покинув турнір

Відбулись чергові матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 6-й тур

Барселона – Тоттенхем – 1:1

Голи: Дембеле, 6 – Лукас, 85

Інтер – ПСВ – 1:1

Голи: Ікарді, 73 – Лосано, 13

Црвена Звезда – ПСЖ – 1:4

Голи: Гобеліч, 56 – Кавані, 10, Неймар, 40, Маркіньйос, 74, Мбаппе, 90+2

Ліверпуль мінімально переміг Наполі та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Тоттенхем завітав у гості до Барселони. Для виходу в плей-офф лондонцям потрібно було лише перемагати, або сподіватись на фіаско Інтера у паралельному матчі. Вже на початку зустрічі Дембеле відкрив рахунок. Тоттенхему вдалось зрівняти рахунок і дочекатись дива з Мілана, де Інтер поховав свої шанси на подальшу боротьбу в турнірі.

Інтер вирішив шокувати своїх фанатів на 13-й хвилині матчу з ПСВ, пропустивши гол. Такий рахунок залишав міланців за бортом плей-офф ЛЧ. У другому таймі Ікарді вирівняв становище, але цього виявилось недостатньо для проходу далі.

ПСЖ на класі без особливих проблем переграв Црвену Звезду і забезпечив собі перше місце у групі С.