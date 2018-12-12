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Ліга чемпіонів: Тоттенхем у матчі з Барселоною дивом вирвався у плей-офф, Інтер зазнав фіаско з ПСВ і покинув турнір

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Ліга чемпіонів: Тоттенхем у матчі з Барселоною дивом вирвався у плей-офф, Інтер зазнав фіаско з ПСВ і покинув турнір
Барселона – Тоттенхем / Фото ФК Барселона

Відбулись чергові матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 6-й тур

Барселона – Тоттенхем – 1:1

Голи: Дембеле, 6 – Лукас, 85

Інтер – ПСВ – 1:1

Голи: Ікарді, 73 – Лосано, 13

Црвена Звезда – ПСЖ – 1:4

Голи: Гобеліч, 56 – Кавані, 10, Неймар, 40, Маркіньйос, 74, Мбаппе, 90+2

Ліверпуль мінімально переміг Наполі та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Тоттенхем завітав у гості до Барселони. Для виходу в плей-офф лондонцям потрібно було лише перемагати, або сподіватись на фіаско Інтера у паралельному матчі. Вже на початку зустрічі Дембеле відкрив рахунок. Тоттенхему вдалось зрівняти рахунок і дочекатись дива з Мілана, де Інтер поховав свої шанси на подальшу боротьбу в турнірі.

Інтер вирішив шокувати своїх фанатів на 13-й хвилині матчу з ПСВ, пропустивши гол. Такий рахунок залишав міланців за бортом плей-офф ЛЧ. У другому таймі Ікарді вирівняв становище, але цього виявилось недостатньо для проходу далі.

ПСЖ на класі без особливих проблем переграв Црвену Звезду і забезпечив собі перше місце у групі С.

Ліга чемпіонів6 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Тоттенхем: Вівторок 11 грудня 2018

Барселона
Матч завершено
1 : 1
Тоттенхем
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Теги
Ліга чемпіонів Барселона - Тоттенхем Головне Інтер - ПСВ Црвена Звезда - Парі Сен-Жермен
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