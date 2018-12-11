Ліга чемпіонів: Шальке з Коноплянкою переміг Локомотив, який завершив виступи у єврокубках

Шальке у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів здобув мінімальну, але дуже впевнену перемогу над Локомотивом.

Ліга чемпіонів 2018/2019, 6-й тур група D

Шальке – Локомотив – 1:0

Голи: Шопф, 90+1

Шальке вже вирішив свої турнірні завдання у Лізі чемпіонів, тож після поразки у Рурському дербі місцеві вболівальники ледь не вперше у сезоні не влаштували аншлаг на "Фелтінс-Арені". Це був найбільш цікавий епізод за перші 30 хвилин матчу, в якому команди не створили нічого небезпечного. Локомотив у цей час взагалі не тривожив Ральфа Ферманна, а гельзенкірхенці мали лише неточні або заблоковані удари, а також кілька недокручених проривів після дитячих помилок дубових російських виконавців.

Зустріч дещо розкрилася лише у завершенні першої половини, коли Шальке все більше часу проводив біля воріт суперника та залишав вільні зони для контртак москвичів. Так, Коноплянка двічі пробив з-за меж штрафного – один раз м'яч влучив у захисника, а після другого полетів на трибуни. Непогано із середньої дистанції по центру стріляв Шопф, але Гільєрме зіграв цьому епізоді спокійно. Локо відповів під завісу тайму: на 43-й хвилині Рибус з-за меж штрафного завдав щільного, але не дуже точного удару в напрямі дальньої стійки, а вже у компенсований час Барінов прокинув м'яч повз Шопфа та прострілив на 11 метрів Денисову – той з лівої ноги пробив дуже високо.

На старті другого тайму відбулися деякі гойдалки. Шальке провів затяжну позиційну атаку із двома кутовими, але нічого більш гострого за слабкий удар Коноплянки з меж штрафного, взятий голкіпером, не створили. Локомотив одразу ж перехопив ініціативу й міг вирватись уперед на 53-й хвилині, коли Олексій Міранчук завершив сольний прохід по правому флангу потужним пострілом у дальній кут метрів з 23-х – Ферманн у красивому стрибку парирував. Крім того, на 55-й головою замикав в Хьоведес, але м'яч пройшов над воротами. Після цього атакувальний запал гостей розчинився, а Шальке заволодів перевагою.

На 61-й хвилині Євген Коноплянка створив один з найкращих моментів господарів у грі. Українець на швидкості прорвався по лівому флангу, увійшов на лівий край штрафного та пробив у дальній кут, але Гільєрме встиг скластися та відбити удар! На 68-й міг відзначитись Сердар, який прибрав двох футболістів Локо та вистрілив метрів з 14-ти – і тут Гільєрме зробив сейв! На 75-й був відіграний і бразилець з російським паспортом, однак Сердар та Настасіч не встигли замкнути порожній кут воріт після прострілу Налдо. "Залізничники" змогли відповісти лише непоганим проривом Смолова на 85-й хвилині, однак його удар з меж карного майданчика у напрямі дальньої дев'ятки пройшов занадто високо. Зрештою, все завершилось логічним голом Шальке: на 90+1-й хвилині Сердар після подачі Коноплянки першим розібрався у штрафному Локомотива та пробив – Гільєрме парирував, але прямо на Шопфа, який з гострого кута розстріляв ворота. 1:0!

Шальке набрав одинадцять очок та вийшов з групи з другого місця, а Локомотив з трьома очками залишився четвертим, покинувши єврокубки.