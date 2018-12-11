Шахтар – Ліон: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поспілкувався з журналістами перед матчем групового раунду Ліги чемпіонів проти Ліона.

Перед тим, як перейти до питань, я б хотів обговорити ситуацію, через яку ми опинилися тут. Як ви всі знаєте, нам не вдалося провести матч у Харкові, після чого з'явилася можливість провести матч тут, в Києві.

Хочу подякувати багатьом людям. В першу чергу, місту та місцевій владі за можливість зіграти матч тут. Щиро хочу подякувати клубу Динамо та президенту Суркісу. Наскільки я знаю, вперше в нашій історії ми граємо матч Ліги чемпіонів на стадіоні головного суперника.

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Президент Динамо перший підняв руку і сказав, що ми можемо зіграти матч на їхньому полі. Висловлюю йому велику повагу. Це показує єдність українського народу в складній ситуації з введенням воєнного стану.

Ліон діє з трьома центрбеками. Вони так грають давно, ми очікуємо побачити подібне завтра. Що стосується схеми Шахтаря, то вам доведеться почекати до завтра, щоб дізнатися, як ми будемо грати. Всі наші напрацювання побачите безпосередньо в грі.

Чи зможуть зіграти Марлос, Тайсон і Ракицький? Так, всі вони готові вийти на поле.

Суперники в Лізі чемпіонів викривають певні слабкості нашої команди. Ми намагаємося мінімізувати помилки, виправити неточності. В деяких матчах турніру Шахтар забагато пропустив, мене це не влаштовує. Постараємося завтра виступити якнайкраще.

Якщо вийдемо в плей-офф, цього разу ніяких перфомансів типу Зорро не буде. Я просто проведу день з сім'єю, порадію з командою, гравцями, працівниками клубу, відсвяткую. На цьому все.

Ліон – дуже сильний суперник, їхні останні матчі це підтверджують. Якщо не помиляюся, за весь рік вони програли лише 2 виїзні матчі. Хто бачив ігри Ліона з Манчестер Сіті, може підтвердити їхні силу. Але ми віримо в успіх, гравці вірять. Якщо ми зіграємо, як запланували, то зможемо перемогти.

Погодні умови? Ніякої переваги для нас в цьому я не бачу. Ліон влаштує два підсумки – нічия та перемога. Нам же потрібно тільки перемагати. Ми мусимо йти вперед і атакувати, а сніжна погода цьому може заважати. Тому я не бачу ніякої переваги для нас, перевагу має Ліон.

Президент Ліона каже, що його команда сильніша за Шахтар? Тут є два варіанти: або він хоче створити тиск на французьких футболістів, або хоче їх мотивувати.

Якщо Шахтар завтра вийде в плей-офф – це буде щось фантастичне. Нам ніколи двічі поспіль не вдавалося це зробити. Шахтар втратив багатьох важливих футболістів, новим гравцям потрібен час на адаптацію. Якщо завтра потрапимо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, це залишиться в історії Шахтаря надовго.

Багато хто не вірив, що ми до останнього матчу ще будемо мати шанси на вихід з групи. У важливих іграх Ліги чемпіонів були травмовані наші ключові футболісти. Ми мусили грати без них, але все одно зберегли шанси до останнього матчу. Повторюю, якщо зуміємо вийти в плей-офф – це буде щось фантастичне.

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