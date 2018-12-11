Селезньов підписав попередній контракт з Різеспором, – ЗМІ

Український нападник турецького Акхісара Євген Селезньов знайшов собі новий клуб.

Українець Євген Селезньов підписав попередній контракт з турецьким клубом Різеспор, повідомляє beIN Sports.

У послугах Селезньова зацікавились ще два турецькі клуби

Нагадаємо, раніше наставник Акхісара побажав Селезньову успіхів у новому клубі. Також повідомлялось, що у послугах Селезньова зацікавлений турецький Гезтепе.

У поточному сезоні Селезньов зіграв за свою команду 13 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи. Минулого сезону українець допоміг Акхісару здобути Кубок та Суперкубок Туреччини.

Наразі Різеспор йде на останньому місці турецької Суперліги, набравши всього 11 очок в 15 поєдинках.