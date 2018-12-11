toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ ШАХТАР - ЛІОН БАРСЕЛОНА - ТОТТЕНХЕМ

Селезньов підписав попередній контракт з Різеспором, – ЗМІ

20:45 581 Читать на русском
Селезньов підписав попередній контракт з Різеспором, – ЗМІ
Євген Селезньов / фото із соцмереж

Український нападник турецького Акхісара Євген Селезньов знайшов собі новий клуб.

Українець Євген Селезньов підписав попередній контракт з турецьким клубом Різеспор, повідомляє beIN Sports.

У послугах Селезньова зацікавились ще два турецькі клуби

Нагадаємо, раніше наставник Акхісара побажав Селезньову успіхів у новому клубі. Також повідомлялось, що у послугах Селезньова зацікавлений турецький Гезтепе.

У поточному сезоні Селезньов зіграв за свою команду 13 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи. Минулого сезону українець допоміг Акхісару здобути Кубок та Суперкубок Туреччини.

Наразі Різеспор йде на останньому місці турецької Суперліги, набравши всього 11 очок в 15 поєдинках.

Теги
Трансфери Євген Селезньов Євген Селезньов Туреччина Різеспор Різеспор Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
28
хв
Реал Мадрид
19:55
ЦСКА Москва
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук