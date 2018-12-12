Ліга чемпіонів: Атлетіко не зміг обіграти Брюгге та пропустив Борусію Д на перше місце групи А

Відбулися матчі завершального 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі А.

Ліга чемпіонів. Група А, 6 тур

Брюгге – Атлетіко – 0:0

Монако – Борусія Д – 0:2

Голи: Геррейро, 15, 88

Атлетіко напередодні завершального туру в групі А мав найкращі шанси посісти перше місце. Однак підопічні Дієго Сімеоне, який вирішив зіграти напіврезервним складом, не змогли в гостях обіграти Брюгге. Матч завершився нульовою нічиєю.

Дортмундська Борусія на виїзді спокійно обіграла Монако. Перемогу своїй команді приніс Рафаел Геррейро, який оформив дубль.

Ця перемога дозволила німцям набрати 13 очок та вийти зі своєї групи з першого місця. У Атлетіко аналогічна кількість залікових пунктів, але мадридці поступаються за додатковими показниками.

Брюгге залишилось на третьому місці та зіграє в Лізі Європи. Монако так і залишилося на дні таблиці, набравши всього одне очко.