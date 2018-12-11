Шахтар – Ліон: передматчева прес-конференція Бруно Женезіо

Головний тренер Ліона Бруно Женезіо зазначив, що розглядає Шахтар як дуже складного суперника, але налаштовує команду на перемогу.

"Ми не дивимося на турнірну таблицю. Наше завдання перемагати, незалежно від суперника.

Шахтар – Ліон: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

До матчу особливого напруження немає. Певний стрес скоріше може бути після його завершення. Я працюю над собою і з гравцями, я їх готую, мотивую. Найголовніше – зберігати холодну голову та розум.

Звичайно, ми розглядаємо Шахтар як складного суперника, дуже технічну команду. Донецький клуб навіть порівнюють з Барселоною. Ми готуємося з усією серйозністю. У складі Шахтаря я би відзначив Ісмаїлі, Мораєса та Тайсона.

Перед жеребкуванням ми розуміли, що Манчестер Сіті фаворит нашої групи. Але і Шахтар здивував своїми сильними сторонами. І зараз важко казати, хто за кого сильніший.

Чи це найважливіший матч у моїй кар'єрі? Я б сказав, що один з них. У мене вже були важливі матчі і в Європі, і в чемпіонаті Франції. Наша головна мотивація – потрапляння у 16 найкращих команд Європи і подальший виступ в Лізі чемпіонів", – сказав він на прес-конференції перед матчем з Шахтарем.

Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Ліон розпочнеться 12 грудня, початок о 22:00.

Шахтар – Ліон: став відомий список гравців французького гранда, які полетіли до Києва – один з лідерів відсутній