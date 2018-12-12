Ліверпуль мінімально переміг Наполі та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Вирішальний матч групи С між Ліверпулем та Наполі у заключному турі Ліги чемпіонів завершився перемогою англійського клубу.

Ліга чемпіонів, 6-й тур, група С

Ліверпуль – Наполі – 1:0

Голи: Салах, 34

Перший тайм вирішального матчу групи розпочався нетипово для Енфілда: Наполі захопив контроль над м'ячем та вже на 8-й хвилині міг вийти уперед – це Гамішк завершив передачу на лінію штрафного щільним ударом над поперечиною. Ліверпуль відповів кроссом на Мілнера, який головою пробив вище, та грубим фолом Ван Дейка проти Мертенса в центрі. Дріс міг достроково завершити гру, знайшов сили повернутись, однак не тривожив воріт суперника й загалом залишився непомітним. В цілому ж, перші 15 хвилин можна вважати як мінімум нічийними.

Ліверпуль поступово став намацувати свій футбол, зосередившись на розтягуванні оборони суперника через роботу на флангах – особливо на правому, де Салах та Кулібалі влаштували особисте протистояння. На 22-й хвилині господарі змогли забити після прострілу звідти, але гол скасували через офсайд відразу трьох мерсисайдців. Тим не менш, все більш часті вривання у з правого краю без контргри з боку суперника довели до голу на 34-й хвилині: Мохамед Салах отримав розрізну передачу в штрафний, втік від Кулібалі на ривку та з гострого кута пробив поміж ніг Оспіні – 1:0. За великим рахунком, це був останній гольовий момент у першому таймі, якщо такими не вважати неточну спробу Мертенса закинути м'яч з центра поля за комірець Аліссону.

У другому таймі перевага Ліверпуля стала інфернально-ультимативною. Наполі до 70-х хвилин взагалі не мав ніякої контргри, а мерсисайдці проводили атака за атакою. Вже на 50-й хвилині гості обрізались та привезли контру, в завершенні якої Салах пробив з меж штрафного у штангу. На 58-й з дальньої дистанції ледь не забив Ван Дейк – м'яч пройшов над поперечиною. На 61-й у лівий нижній кут із середньої відстані влучав Хендерсон, однак Оспіна взяв м'яч, а через хвилину вже Мілнер увірвався у штрафний з лівого краю та пробив на виконання поруч з дальньою штангою. Наполі відповідав лише невдалими проходами та прострілами, а також замінами – на поле вийшли форварди Зєлінскі та Мілік, а також атакуючий хав Гулям. Допомогло мало – Ліверпуль продовжував домінувати, хоча на 73-й Зєлінскі міг замикати передачу Гамшіка з лівого краю.

З 74-ї по 79-у хвилини відбувся просто фантастичний відрізок. Спочатку Оспіна в одному моменті не дав Салаху обійти себе при виході сам-на сам та вибив його черпачок за спину при поверненні у ворота, а через дві хвилини парирував замикання Мане з кількох метрів по центру. Після цього Ван Дейк ледь не забив ногою після подачі з флангу – м'яч пройшов над поперечиною, а в атаці у відповідь Наполі міг вирвати нічию. Кальєхон отримав простріл з лівого флангу на дальню штангу, однак з кількох метрів пробив вище воріт! Фантастичне напруження тривало до останніх хвилин, коли Ліверпуль заспокоїв гру. Щоправда, вже у компенсований час Мілік міг зрівняти рахунок, однак з близької відстані він не переграв Аліссона! Фінальний свисток таки зафіксував впевнену перемогу господарів.

Ліверпуль набрав дев'ять очок та порівнявся ними з Наполі, але обійшов неаполітанців за показниками забитих голів та вийшов у 1/8 фіналу ЛЧ з другого місця.