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Шахтар – Ліон: став відомий список гравців французького гранда, які полетіли до Києва – один з лідерів відсутній

16:13 879 Читать на русском
Шахтар – Ліон: став відомий список гравців французького гранда, які полетіли до Києва – один з лідерів відсутній
Бертран Траоре / ФК Ліон

Ліон опублікував список гравців, які полетіли до Києва на матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Ліон на своєму офіційному сайті опублікував список гравців, які відправились до Києва на поєдинок 6 туру групи F проти донецького Шахтаря, який відбудеться на НСК Олімпійський. У ньому немає вінгера Максвела Корне, який оформив дубль у ворота Манчестер Сіті.

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Воротарі: Лопеш, Горгелен, Расьйоппі

Захисники: Денайєр, Дюбуа, Марсал, Марсело, Менді, Тете

Півзахисники: Ауар, Какере, Діоп, Ндомбеле, Ндіайє, Тусар

Нападники: Дембеле, Депай, Фекір, Терр'є, Траоре

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Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
1
дн
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3
год
:
39
хв
Ліон
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