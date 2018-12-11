Шахтар – Ліон: Тайсон, Ракицький та Марлос готові зіграти у матчі Ліги чемпіонів

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека привідкрив інформацію щодо кадрового питання перед матчем Ліги чемпіонів проти Ліона.

Захисник Ярослав Ракицький в компанії хавбека Марлоса і форварда "гірників" Тайсона повністю готові зіграти у матчі проти Ліона. Про це повідомив головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека на передматчевій прес-конференції.

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Нагадаємо, через травми Тайсон та Ракицький не зіграли в останньому матчі проти Маріуполя (3:0), а Марлос вийшов лише на заміну у другому таймі.

Поєдинок 6-го туру групового етапу ЛЧ Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня, початок о 22:00.

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