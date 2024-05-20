"Я радий за свій персонал, радий за своїх гравців. Я дійсно щасливий. За те, як вони пройшли весь цей процес за 10 місяців, за складних обставин, за те, як вони підхопили наші ідеї і намагаються підвищити рівень, вони заслуговують на певну похвалу.

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Персонал боровся кожного дня, намагаючись переконати їх надати їм найкращі інструменти для роботи. Друга частина, останні 27, 28 ігор, те, як ми виступали, ми повинні пишатися цим. Завжди можна вдосконалюватися. Наступного сезону гравці будуть набагато кращими, бо матимуть за плечима рік досвіду, важкого досвіду. Це перевага того, що ми є твердими та послідовними і не робимо надто багато змін. Якщо в наступному сезоні ми збережемо 80-85% складу, це, безумовно, буде великим кроком вперед, тому що мова йде про спадкоємність в ідеях і знаннях між ними. Це важливо для клубу.

Майбутнє? Я не знаю, чи відбудеться вона, чи ні. Я не маю жодного уявлення про це. Все, що я можу сказати, це те, що в п'ятницю ввечері Тодд (Бьолі) запросив мене на вечерю, і це була дуже приємна вечеря. Але я не знаю про чутки щодо рецензії. Мої співробітники завтра відлітають у відпустку. Я збираюся залишитися в Лондоні ще на кілька днів. Я завжди відкритий. Мій телефон буде увімкнений", – цитує Почеттіно Football.london.

Нагадаємо, що Челсі у підсумку посів шосту сходинку у турнірній таблиці АПЛ з 63 балами. "Сині" виступатимуть в Лізі конференцій.

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