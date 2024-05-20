"Мене переповнює радість, тому що це довгоочікуваний день. Я багато працював, і нарешті це сталося. На початку сезону ставив собі за мету дебютувати за Шахтар у офіційному матчі.

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Абсолютно всі казали, щоб я грав спокійно, тому що це дебютний матч, і потрібно діяти простіше та менше щось вигадувати. Вважаю, що в перші 15 хвилин це вдалося, а потім уже трішки звик до темпу й непогано впорався із ситуаціями. Перед грою відчувалась нервозність і після першої тривоги також, але пізніше вона зникла", – поділився Твардовський у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Зауважимо, що Денис вперше зіграв за основну команду "гірників" у матчі проти СК Дніпро-1, яка завершилась нічиєю 1:1.

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