У матчі-відповіді 1/2 фіналу ЛК Брюгге вдома розписав нічию з Фіорентиною (1:1) і за сумою двох поєдинків вилетів з подальшого розіграшу турніру. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Фіорентина з величезними труднощами взяла гору над Брюгге у першому півфінальному матчі Ліги конференцій (вирішальний гол "фіалки" змогли забити лише у доданий час попри те, що майже 30 хвилин грали у більшості). Втома від гри далась взнаки і в Серії А на вихідних команда Вінченцо Італьяно сенсаційно поступилась Вероні. Натомість Брюгге в Лізі Жупіле на виїзді взяв гору над Антверпеном і підійшов до матчу-відповіді з італійцями у всеозброєнні.

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Господарі почали агресивніше, але суперник грамотно грав у захисті, не дозволяючи створювати небезпечні моменти біля своїх воріт. Однак на 20-й хвилині Брюгге вийшов вперед: Ванакен з лівого флангу змістився ближче до центру і закрутив під дальню стійку. Де Кейпер випередив захисників і, здавалось, легким дотиком голови спрямував сферу у сітку. Однак у перерві гол переписали на капітана команди, який відзначився без допомоги партнерів.

У відповідь Гонсалес вийшов сам на сам, але Міньйоле майже у шпагаті зумів відбити сферу ногою, а Белтран на добиванні пробив повз стійку.

На 30-й хвилині Брюгге міг подвоювати перевагу: Тьяго обіграв суперника на правому фланзі, відпасував під удар партнеру, який мав влучати у порожні ворота, але Додо встиг і завадив голу. За трохи вже Куаме мав шанс зрівняти, але влучив у поперечину.

Початок другого тайму ознаменувався туманом, який влаштували вболівальники піротехнічними засобами. На 74-й хвилині Фіорентина заробила небезпечний штрафний і Бірагі зі стандарту струсонув каркас воріт. За мить вже стійка врятувала Брюгге від вірного гола після удару Нзоли головою.

Фіорентина затисла суперника біля своїх воріт і накочувала атаку за атакою. Здавалось, "фіалки" от-от проб'ють захист бельгійців. І на 83-й хвилині вони добились свого – Мехеле коліном влучив у лице Нзоли, який намагався замкнути простріл від партнера. Арбітр вказав на позначку. Голкіпер вгадав напрямок удару, але Белтран зумів пробити впритирку зі стійкою – 1:1.

Бельгійці у доданий час могли переводити гру в овертайми, але Терраччано врятував після удару Ванакена. Зрештою, Фіорентина витримала навалу і стала першим фіналістом Ліги конференцій сезону 2023/24.

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