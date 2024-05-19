Один Мбаппе таки не планує перехід в Реал після завершення сезону.

Якщо переїзд Кіліана в Мадрид здається вирішеною справою, то його молодший брат Ітан дивиться в інший бік.

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17-річний Мбаппе роздавав автографи, коли фанати запитали його, чи збирається він в Реал разом зі зірковим братом. Відповідь коротка і чітка: "Ні".

Майбутнє Ітана під питанням, адже його чинний контракт з ПСЖ завершується найближчого літа. Юний хавбек перестав регулярно потрапляти до заявки парижан, щойно з'явився інсайд про рішення Кіліана перейти в Реал вільним агентом. Вочевидь, Мбаппе-молодший таки веде переговори з ПСЖ або домовляється з іншим клубом.

“Will you join Real Madrid this summer?”.



Ethan Mbappé: “No”. pic.twitter.com/JGRx39XDb3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2024

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?