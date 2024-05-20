"Наш сезон? Це слово – історія, жодне інше не приходить мені в голову. Мої гравці зробили це. Після того, як ми перемогли Барсу і здобули путівку в Лігу чемпіонів, перед нами постало завдання посісти друге місце.

Гол Довбика і асисти Циганкова у відеоогляді матчу Валенсія – Жирона – 1:3

Ми показали чудову гру. Звикати до перемог дуже приємно. Вони молоді люди, і у них є ілюзія, що вони будуть продовжувати рости як футболісти. Прийти на Месталью і бути героями з м'ячем – це те, що мало кому вдається.

Савіо обійняв мене, тому що я вимагав, щоб він забив гол. Це особливий талант. Це особливий талант, фантастичний. Він неймовірний гравець. Він має вдосконалюватися, але те, що він зробив у цьому сезоні в 19 років... Савіо унікальний, але він має скромність, що потребує порад і підтримки. Ми насолоджувалися його грою, і він, безумовно, є одним із сюрпризів ліги.

Довбик? Сьорлот забив чотири голи. Коли я замінив Артема, я сказав йому, що хотів випустити Стуані, незважаючи ні на що, оскільки Крістіан змусив себе із зусиллям відновлюватися. Я пояснив Артемові ситуацію. Гранаді легко не буде. Шукатимемо можливості, щоб Довбик забив, але це буде складно", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, що у підсумку сезону 2023/24 Жирона посіла третю сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги. Артем Довбик забив за каталонців 21 гол і став другим найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Український форвард у матчі з Валенсією зіграв 79 хвилин, а потім був замінений.

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