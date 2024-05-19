Нападник Жирони Артем Довбик залишається однією з головних цілей мадридського клубу на майбутнє трансферне вікно.

Атлетіко та Жирона провели перший раунд перемовин щодо можливого трансферу Довбика, стверджує журналіст Victor_ATM, який спеціалізується на інсайдах щодо "матрацників".

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Мадридці спробували домовитись щодо зниження ціни у 40 мільйонів, але Жирона залишається непохитною. За Атлетіко також виступає Родріго Рікельме, який може бути цікавий каталонцям, але "матрацники" розраховують на хавбека та замість нього хочуть запропонувати Рейнілду.

Жирона загалом не налаштована негативно щодо перемовин з Атлетіко, але хоче отримати усі 40 млн євро, зазначає джерело.

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До слова, Довбик є найкращим бомбардиром Ла Ліги з 20 голами за 34 поєдинки. Також Артем записав до свого активу 7 результативних передач.

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