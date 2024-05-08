Коломойський отримав підозру у замовленні вбивства директора однієї з юридичних компаній з мотивів особистої помсти, повідомляє сайт Офісу генерального прокурора.

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"Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами. Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх фігурантів, причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, з вересня минулого року Коломойський перебуває під вартою в Україні. За даними слідства, у 2013-2014 роках олігарх незаконно заволодів 5,8 млрд гривень, створивши злочинне угруповання, яке складалося з працівників Приватбанку, засновником та акціонером якого він був. Олігарх перераховував кошти на рахунки кількох компаній, серед яких був і ФК Дніпро. Окрім цього, Коломойському інкримінують шахрайство (стаття 190) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

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