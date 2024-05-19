Мікель Артета тренує Арсенал вже чотири з половиною роки. Іспанець, колишній асистент Пепа Гвардіоли, розповідає L'Équipe про своє ставлення до гри та гравців. Його метод і бачення змінили “канонірів”, які почали боротися з Манчестер Сіті за титул чемпіона Англії.

– Чи вважаєте ви, що метафори та образи мають більший вплив, ніж традиційні методи?

– Я думаю, що це найкращий спосіб тримати гравців у тонусі один з одним, і це добре підходить для цієї групи. Іноді аналогії сильніші за слова. Ми намагаємося впроваджувати інновації, дивувати їх, не давати їм розслабитися. Робимо все можливе, щоб вони були разом, відчували себе впевнено і цінували себе. З думкою про те, що якщо кожен викладається на повну, то ми – чудова команда.

– Чи людський аспект лежить в основі вашого управління?

– Це те, що приносить мені радість. Це те, заради чого я працюю. Щоранку я прокидаюся і не можу дочекатися, щоб провести час з людьми, поговорити, зрозуміти, що вони відчувають. Це найбільша частина моєї роботи. Я намагаюся створити середовище, в якому вони можуть розвиватися, а далі вже від них залежить, як далеко вони хочуть зайти. Я намагаюся допомогти їм досягти своїх мрій, покращити певні аспекти їхнього життя. Я маю подбати про те, щоб їхня самооцінка залишалася високою, щоб вони вірили в себе, але, перш за все, щоб вони отримували задоволення від того, що роблять.

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– Можливо, через свій вік (42 роки) ви майже як старший брат?

– Не знаю, чи так би мене охарактеризували футболісти! Зрештою, моя мета полягає в тому, щоб моє бачення, наше бачення як клубу, було розгорнуте таким чином, щоб вони купилися на нього і пішли за нами. І як тільки вони зрозуміють це і наберуться сміливості сказати: "Добре, я з вами". Вони повинні вести нас за собою. Але для того, щоб це спрацювало, має бути хімія між усіма людьми.

– 20 грудня 2019 року ви очолили клуб, який перебував у поганому стані. Ваша перша робота на посаді головного тренера. Чи відчували ви себе готовим на 100%?

– Я був на 100% впевнений, що ні. Твоє життя змінюється миттєво. Це була мрія, і у мене було кілька років, щоб підготуватися, але коли це трапляється, ти повинен реагувати миттєво. З'являються страхи, сумніви, хвилювання. Я не знав, наскільки мене поважатимуть. Я грав тут п'ять років, був капітаном, але ти не усвідомлюєш масштабу роботи і відповідальності, поки не зіткнешся з ними особисто.

Full-time scenes as @Mikel_Arteta played his final game for Arsenal pic.twitter.com/xQ5RK7aaGp — Gunners (@Gunnersc0m) May 15, 2024

– У вас була якась впевненість?

– У мене була дуже чітка ідея: ми повинні змінити середовище, культуру клубу. Це був мій пріоритет. З гравцями, персоналом, вболівальниками... Це була надзвичайна особиста вправа. Я був не найкращої думки про деяких людей, а в негативному середовищі це було ще гірше. А ще є люди, на яких я покладав менші сподівання і ніколи б не міг подумати, що вони будуть робити те, що роблять зараз, у позитивному сенсі. Зрештою, я вважаю, що кожен заслуговує на можливість.

– А з погляду гри, ви вже уявляли, куди хочете прийти з цією командою?

– Безумовно, і ми ще не дійшли до цього. Але ваше бачення також залежить від гравців, які у вас є. Я з самого початку чітко усвідомлював: ми не можемо робити те, що ми робили в Манчестер Сіті. І було б найбільшою помилкою намагатися копіювати їх. Як для тренера, це був виклик, потрібно було адаптуватися і придумати нові підходи. Ми повинні були досягти успіху в тому, щоб бути кращими за наших опонентів, дуже чітко визначивши, як ми можемо вигравати матчі, щоб почати будувати на майбутнє.

– Був Кубок Англії у 2020 році, боротьба за титул, повернення до Ліги чемпіонів, але були й більш складні моменти, такі як Covid... Як би ви підсумували останні чотири з половиною роки?

– Це була неймовірна подорож. Якби не ці складні періоди, я не думаю, що у нас були б ті гострі відчуття, які ми маємо сьогодні. Ковід, неможливість спілкуватися з гравцями на людському рівні, був найгіршим періодом. Без вболівальників утворилася прірва, ми більше не були пов'язані з нашими фанатами. Клуб був повністю роз'єднаний у всьому, особливо з уболівальниками та їхніми очікуваннями.

– Це вас хвилювало?

– Це було моїм найбільшим занепокоєнням, тому що для того, щоб мати ідентичність, потрібно бути пристрасним, потрібно мати мурахи по шкірі, коли ти йдеш грати на Емірейтс, з цим бажанням зробити людей щасливими. Це важливий аспект для мене, особливо з погляду, як я хочу, щоб ми грали, і що ми повинні донести до людей. Я знав, що це буде важко, але я був переконаний, що ми досягнемо успіху в цій трансформації. Сьогодні я можу сказати, що всі зусилля були того варті. Коли я на стадіоні, озираюся навколо і бачу обличчя вболівальників, це приносить мені величезну радість.

Арсенал / фото: Getty images

– Через рік після вашого приходу, у грудні 2020 року, Арсенал посідає 15-те місце з однією перемогою за два місяці. Тиск на вас величезний. Як це вами сприймалося?

– Озираючись назад, так, можу сказати, що було важко. Чи страждав я від цього? Ні. Мій підхід полягає в тому, щоб знайти щастя в роботі, роблячи все можливе, щоб бути кращим і перемагати. Мені це дуже подобається. Я намагаюся думати про те, що може допомогти гравцям прогресувати. Але я не можу контролювати результат, і це стало для мене великим уроком, що цей аспект не в моїх руках. Іноді чим більше ти намагаєшся, тим більше зазнаєш невдачі. Ви повинні знайти ті маленькі зміни, щоб змусити команду працювати разом.

– Як вам вдалося їх знайти?

– Напевно, я повернувся до основ, до того, що я відчував. І навіть якщо з тими гравцями, які у нас були, це не могло бути ідеальним, я сказав собі, що повинен робити те, що відчуваю, не відкидати все, а сконцентруватися на своїх відчуттях. Це було, мабуть, найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав.

– Ви сумніваєтеся в собі?

– Ти сумніваєшся в собі щоразу, коли програєш матч. Це траплялося і траплятиметься знову, незалежно від того, що ти зробив у своїй кар'єрі. Це те, що робить цей спорт чудовим, ти повинен бути постійно на сторожі. Ви повинні правильно переживати "злети", але ще більше – "падіння", тому що можете впасти духом, почуватися самотнім, сумніватися в собі і бути надто суворим до себе. Ставити під сумнів себе – це добре, але я вважаю, що потрібно прислухатися до своїх почуттів і до людей, які тебе оточують, а не звертати надто багато уваги на те, що говорять ззовні.

– Ви пояснюєте, що не можете контролювати результат. То як же ви це робите?

– Я можу це зрозуміти. Ти ніколи не можеш змінити те, за чим тебе судять. Я не читаю, що говорять люди, намагаюся триматися якомога далі від цього. Це означало б зосередитися на фіналі, а я не можу це контролювати. Ти можеш зробити тридцять ударів, пропустити два м'ячі і програти. Це унікальне явище у футболі. З іншого боку, я можу зробити так, щоб моя команда була конкурентоспроможною. Щодня я намагаюся бути кращим, з більшим домінуванням, щоб задушити суперника, з більшим емоційним контролем над станом матчу і вдосконалювати це взаєморозуміння між гравцями. Треба бути аналітиком. Розуміти, чому саме ти виграв чи програв, що б там хто не казав. А потім переконати гравців піти, прийняти критику і те, що певні речі не були зроблені. Ясність має важливе значення.

Мікель Артета / фото: Getty images

– Який потенціал у вашої команди і як далеко вона може зайти?

– Я просто не знаю. Це те, що найцікавіше в цій роботі. Я спілкувався з багатьма провідними тренерами в інших видах спорту по всьому світу. Я запитую їх: "Ви коли-небудь тренували когось, хто повністю розкрив свій потенціал?" Їх відповідь – "ні". А я говорю про людей, які працювали з Майклом Джорданом. Це наша робота як тренерів: створити фундамент для зростання гравця, надихнути його і дати йому крила для польоту. Він повинен відчувати себе захищеним, бачити впевненість, яку ми йому надаємо, розуміти гру і мати можливість сказати собі, що в натхненному середовищі він завжди може вдосконалюватися. Але ви ніколи не знаєте! Я не знаю, якими є межі можливостей Букайо Сака, Габріеля Мартінеллі, Вільяма Саліба чи інших. Все, що вони роблять – це дивують нас!

– Минулого сезону, лідируючи протягом багатьох місяців, ваша команда посіла друге місце, поступившись Манчестер Сіті. Який головний урок ви винесли з цього?

– Зрозуміло одне: коли настає квітень-травень, ваша команда повинна бути повністю готовою, фізично підготовленою, у правильному настрої і працювати на всі сто. Якщо у вас все це є, ви маєте всі шанси на перемогу. Як тільки вам чогось не вистачає, у вас проблеми.

– Ви розраховуєте на досить щільний склад. Чи не можна ротувати більше гравців?

– Це також залежить від якості моєї команди. Між рівнем 1 і рівнем 2 ти дивишся на відмінності та вимоги змагань. У Прем'єр-лізі в ідеалі потрібно набрати 92 очки, щоб стати чемпіоном Англії. Чи можете ви змінювати шість-сім гравців щотижня і при цьому вигравати? Це реально? Ні. І ми всі хочемо перемагати.

– Як вам вдається залучати всіх до участі?

– Для мене найважливіше, щоб кожен відчував себе важливим, відчував зв'язок з іншими і відчував, що у нього є можливість грати. Але є деякі стосунки (на полі), які ти можеш змінити легше, а є такі, які дають стабільність і спокій команді. Коли ти тренер і робиш зміни, ти ставиш собі запитання. Як почувається команда? Чи достатньо у нас лідерства? Чи достатньо плинності? Чи ми небезпечні? Чи наш пресинг на належному рівні? Насправді, саме гравці дадуть вам відповіді на ці запитання. Наша роль полягає в тому, щоб познайомитися з ними, перш ніж приймати рішення. І коли вони виходять на поле, я хочу, щоб у них була впевненість, коли вони дивляться один на одного і кажуть собі, що саме ці хлопці можуть перемогти інших хлопців.

Арсенал / фото: Getty images

– Ви коли-небудь використовуєте певні аспекти своєї ігрової кар'єри?

– Така спокуса є, але я не знаю, чи правильно ми це робимо, тому що ми схильні думати так, як ми думали, коли були гравцями. Зараз нова ера. Ти намагаєшся використовувати аналогії, музику чи фільми, але вони в іншому світі. Я не думаю, що вам потрібно шукати зв'язок, ви є тим, ким ви є, завдяки досвіду, який ви отримали, але, зрештою, ви повинні жити сьогоденням і, перш за все, зосереджуватися на тому, що буде далі.

– У порівнянні з минулорічною командою, чи довелося пожертвувати трохи божевіллям, зробити його менш видовищним і більш клінічним?

– Я дуже радий, що ви використали цей термін, тому що команда-переможець повинна бути безжальною. Коли вони бачать можливість, вони повинні вбити свого суперника. Вони повинні ідеально читати та ідентифікувати ці моменти. Вдома, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Баварії (2:2, 0:1), після першого голу ми повинні були вбити їх. А потім ми пропустили два м'ячі, а за нічийного рахунку це еквівалентно горі, на яку треба піднятися. Це прикро. Після цього, менш видовищно, залежно від того, що ви маєте на увазі під цим. Але це вже справа смаку. Ми забили більше голів, ніж минулого сезону, особливо у великих матчах.

– Що є найскладнішим аспектом перегонів за титул?

– Напевно, рівень суперників щотижня. Це складніше, ніж минулого сезону, з точки зору якості команд, тренерів, стилів гри та окремих гравців. Готуватися до матчів дуже складно, є неймовірна кількість деталей, які потрібні гравцям. Починаючи з жовтня, ти кажеш собі, що не можеш програти жодної гри, інакше опинишся на шість-сім очок позаду. Але у тебе немає вибору, ти мусиш пройти свій шлях, і для 90% цієї команди це все було новим.

Mikel Arteta is every Arsenal fan pic.twitter.com/H93Sf3M9wF — B/R Football (@brfootball) April 21, 2023

– Чи важливо було відокремитися від спільної історії з Пепом Гвардіолою (Артета був асистентом у Манчестер Сіті з 2016 по 2019 рік), щоб прокласти свій власний курс?

– Так, звичайно, ви повинні створити свою власну історію, і це те, що я роблю, вносячи свої маленькі зміни і коригуючи певні аспекти. Копіювання і вставка не працює. Але реальність така, що я багато чому навчився у Пепа. І я надзвичайно вдячний і щасливий, що отримав весь цей досвід під його керівництвом. У Барселоні (де Артета грав лише з резервістами) я намагався грати на його позиції. Моє бачення походить з років, проведених у Барсі, це було в моїй ДНК з того часу, як я прийшов туди у віці 14-15 років. Небеса відкрилися, і я побачив футбол по-іншому. На нас вплинув Йохан Кройф. Це у мене в крові.

– Що відрізняє вас від Пепа Гвардіоли?

– Я не відкидаю жодного елементу, але у вас свій спосіб спілкування з гравцями. Мої методи тренування дуже, дуже відрізняються від його. І так має бути. Так само, як і мій підхід до індивідуального розвитку. Так само, як і стратегії наших клубів, тому що вони різні. Сіті вже багато вигравав до Пепа. А тут не так. Тож ви повинні враховувати всі ці аспекти, щоб правильно будувати. Але це дуже весело! Створювати захоплююче, це дійсно те, що я люблю.

– Арсен Венгер давав гравцям багато свободи. З Гвардіолою все більш структуровано і сплановано. Який ваш підхід?

– Я хочу, щоб усі були на одному рівні. Життєво важливо, щоб гравці відчували, що наш спосіб ведення справ є найкращим. Що вони можуть насолоджуватися грою, розкривати свій потенціал і перемагати. Всі аспекти гри мають бути вирівняні, тому, коли ви дивитеся на малюнок, ви повинні бачити те саме, що бачу я. (Він простягає руку, щоб ми передали йому наші нотатки і карлючки на іншому боці аркуша). Яке число ти бачиш? 9. Я бачу 6. У футболі це неможливо. Ви можете по-різному аналізувати певні речі, я б зробив так, або так, або так, але ви повинні спостерігати одне й те саме. Творчість вступає в гру, коли приймаються рішення, а для цього гравець повинен мати структуру. Він повинен розуміти, коли є вільний простір, як перешкодити або заблокувати певні тактичні схеми, не дати тому чи іншому гравцеві опинитися в певному місці на полі, щоб краще захищатися. Ось що означає бути на одній хвилі. І ти повинен інтегрувати це одразу, щоб прийняти рішення, немає часу на роздуми.

– Який вплив ви маєте на ці рішення?

– Як тільки гравці виходять на поле, це повністю залежить від них. Заздалегідь моя робота полягає в тому, щоб підготувати їх до всіх сценаріїв розвитку подій. Щоб вони могли за три секунди до початку матчу прочитати, що буде відбуватися під час гри, і які рішення їм доступні. Це і є прийняття рішень. Свобода означає можливість обирати, що робити: зробити глибокий пас чи атакувати м'яч? Грати всередині чи зовні? Вільний гравець перебуває поруч зі мною чи на іншому боці поля? З іншого боку, коли ми вивчаємо моменти, показуємо їм все і відбувається щось інше, це чудово. Мені це подобається. Ми даємо їм інструменти, але вони повинні використовувати їх з власними відчуттями.

Erteilt Pep seinem ehemaligen „Schüler“ Arteta eine weitere Lektion oder schnappen sich die Gunners doch noch den Titel? ??????



Spannender geht nicht! Unsere Meisterkonferenz am Sonntag ab 16 Uhr auf Sky Sport Premier League!#SkyPL #PremierLeague pic.twitter.com/iSdzFVUydO — Sky Sport (@SkySportDE) May 16, 2024

– Чи створює відсутність свободи стереотипний, нешкідливий колектив?

– Звичайно, створює. Якщо я щось підготую, на першій чи другій грі, суперник цього не очікує, я можу його здивувати. Але ми не збираємося повторювати це тридцять разів. Команди і тренери занадто сильні. Вони пристосуються. Якщо це єдине рішення, яке я шукаю, то у мене проблема. Гравці повинні розвиватися, беручи до уваги те, що відбувається, а не те, що їм сказали, що може статися. Ситуація змінюється за секунду. У вас може бути вікно в тисячну долю секунди, а потім все закінчиться, тому ви повинні діяти по-іншому.

– Чи існує ризик надмірного аналізу?

– Звичайно, ти багато чого аналізуєш і завжди хочеш отримати перевагу, намагаючись залізти в голови інших тренерів. Що вони зроблять, щоб зупинити нас, ускладнити нам завдання або змінити контекст матчу? Це гра в шахи. Але ми ніколи не повинні забувати, що гра належить гравцям. Ми повинні просити їх робити те, на що вони здатні і що їм комфортно. Це не просто питання уявити сценарії на дошці чи iPad – це не реальність.

– Кай Хаверц не завжди мав фіксовану позицію. Коли ви взяли його в команду у липні 2023 року, де він мав грати?

– Наша ідея полягала в тому, щоб він грав на 8 і 9. Але коли він приїхав, виникло багато питань. Я не думав, що це був правильний час, щоб грати з ним попереду. Якби він не забивав протягом двох-трьох матчів, що б сталося? Як би це вплинуло на його подальшу кар'єру? Тож він починав у півзахисті, розвивався, було кілька проблем. Але ми бачили, що він може принести користь. Його інтелект і розуміння гри феноменальні. У нього з'явилася взаємодія, він налагодив стосунки на полі, ми поставили його вище, він розвинув інші автоматизми, і ми побачили, що це може спрацювати. Але нічого не висічено на камені.

– На початку сезону ви вирішили замінити Арона Ремсдейла у воротах на Давіда Райю. Якось ви сказали, що не проти змінити воротаря посеред матчу... Але ви так і не зробили цього.

– Зачекайте хвилинку, зачекайте хвилинку. Потрібен контекст. Мене запитали, чи можу я змінити воротаря під час матчу. Я відповів: "Чому ні?" Двічі в моїй кар'єрі я відчував, що повинен був зробити це після 65 і 70 хвилин. Мені не вистачало сміливості. Думаю, ми б виграли, бо тоді матч вимагав іншого типу воротаря. Зараз, це правда, що у нас є два чудових воротарі. Реальність така, що Давід грав більше. Ремсдейл – гравець, який користується особливою популярністю у вболівальників? Це не може вплинути на моє рішення. Я повинен був зробити це як тренер, щоб отримати найкраще від команди.

Зінченко та Саліба, фото: Getty images

– Відтоді, як ви обійняли посаду, регулярно говорите про "стандарти, що не підлягають обговоренню". Хіба такі гравці, як П'єр-Емерік Обамеянг, Месут Озіл чи Маттео Гендузі їх не дотримувалися?

– Ні, ні, я не хочу вказувати пальцем на когось конкретно. Є багато речей, які визначають, залишається гравець у клубі чи ні. Коли я говорю про цінності, я маю на увазі пристрасть і відданість грі, яку ти повинен мати. Це не підлягає обговоренню. Я повинен постійно бачити бажання і жагу до перемоги у гравця або співробітника. І тоді ви повинні бути шанобливими. Достатньо скромним, щоб використовувати кожну можливість розвиватися та допомагати іншим. Ми хочемо створити середовище, де кожен буде щасливий являтися частиною цього клубу і щодня приходити на роботу. Існує певна межа, і якщо ви її перетнете, ви знаєте, що станеться.

– Вільям Саліба підписав контракт у 2019 році, після чого був відданий в оренду Сент-Етьєну, потім Ніцці та Марселю. У складі Арсенала він дебютував лише у 2022 році. Який був план щодо нього?

– Коли він прийшов до клубу (влітку 2020 року, після першої оренди), ми хотіли поспостерігати за ним. Ми тримали його кілька місяців. Наша оцінка ситуації привела нас до двох висновків. По-перше, він не був готовий грати в Прем'єр-лізі на тому рівні і в тій ролі, в якій я думав, що він може грати. По-друге, і це найголовніше, середовище було недостатньо сприятливим для того, щоб він прогресував, став тим, ким я уявляв його, і розкрив потенціал, який у нього був. Я був на 100% переконаний, що він буде грати в Арсеналі. Але не тоді. Я сказав йому, що не збираюся кидати його туди, він не був до цього готовий. Тож йому довелося проявити себе в іншому місці. І він був неймовірним, послідовним, регулярним, він впорався з іншими проблемами. Він повернувся, і після одного-двох тренувань, у новому середовищі, ми знали, що відтепер він може це робити. Відтоді він блискуче довів це всім. Його прогрес і послідовність неймовірні. Ми дуже раді, що він з нами.

– Чи могли б ви, як Арсен Венгер, залишатися біля керма "канонірів" протягом двадцяти двох років (1996-2018)?

– Я б не сказав, що це неможливо, але шансів на те, що подібне повториться, дуже мало. Це була інша епоха. Те ж саме стосується сера Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед (з 1986 по 2013 рік). Особистості та структури змінилися, так само як і ролі, які вони відігравали в клубах. Сьогодні бути тренером – це зовсім інше.

– Де ви бачите себе через десять років?

– Мій дідусь, який помер кілька років тому, казав мені: "Якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани". Це справді застрягло в мені з дитинства. Особливо у футболі, якби мені довелося уявити свою кар'єру, як вона закінчиться, я б уявив собі все не так. Я хочу підготувати себе до інших речей, особистих і професійних, отримати досвід, але я не витрачаю на це занадто багато часу, я люблю жити сьогоденням.

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